Sky Airline, entre el aterrizaje forzoso y una nueva pista de vuelo
La firma pasará en octubre a formar parte de Abra Group, que agrupa a aerolíneas como Avianca y Gol, y Holger Paulmann se mantendrá en la presidencia de la aerolínea chilena con un porcentaje de las acciones del holding.
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La familia Paulmann Mast se juega todo este año. En octubre próximo vence el crédito por US$ 70 millones que recibió Sky Airlines en 2021 por parte de Abra Group, que agrupa a aerolíneas como Avianca y Gol, y que es pagadero en un traspaso de acciones: la firma chilena será parte del conglomerado y Holger Paulmann se mantendrá en la presidencia de la aerolínea chilena con un porcentaje de las acciones del holding.
Ese porcentaje, aunque algunos dicen que está en torno a 3% y 5%, todavía está en definición y dependerá de que los reguladores de Perú y Chile den el visto bueno y las condiciones que fijen. En ambos países la investigación anticompetencia pasó a segunda fase, toda vez que Sky es el segundo mayor operador tras Latam tanto en Lima como en Santiago y Avianca también tiene importantes bloques de participación.
En Chile, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) elevó la investigación de absorción de Sky en Abra a una Fase II de análisis, con especial énfasis en rutas internacionales desde Santiago hacia Bogotá, Lima y ciudades de Brasil. Para obtener autorización, Abra podría verse obligada a ceder franjas horarias en el aeropuerto de Santiago o establecer acuerdos de interoperabilidad. En Perú, el Indecopi también identificó "potenciales efectos restrictivos a la competencia de carácter horizontal" y avanza en su propia evaluación.
Si la integración es aprobada, activaría una red de 375 rutas programadas. En un escenario de rechazo absoluto de la fusión, que en el mercado ven muy poco probable, Sky deberá mantenerse como empresa independiente y buscar otra forma de pagar la deuda con Abra.
De todo esto se está haciendo cargo el peruano Daniel Belaunde, quien en agosto pasado reemplazó como CEO a José Ignacio Dougnac.
Su perfil de retail especializado -viene de la división salud de la mexicana Femsa- es atípico, pero en la industria aérea dicen que está haciendo un buen trabajo de adelgazar la compañía, hacerla más eficiente y prepararla para traspasarla al holding regional, que a fin de cuentas fueron condiciones que puso Abra al formalizar el acuerdo.
Además de renovar el arriendo de flota sin tripulantes a la aerolínea mexicana de bajo costo Viva Aerobus (que también está en un proceso de fusión con su competidora local Volaris), ha hecho más productivas las horas de trabajo de los tripulantes de cabina y pilotos, poniendo condiciones similares a la de Latam y las principales aerolíneas de la región.
Si la firma ya había desvinculado en 2023 más de 800 trabajadores, en 2024 y 2025 siguió con la desvinculación de 160 personas. En lo que va de este año el número se empina sobre los 80, los que subirían una vez se concrete la fusión.
Revisa los demás casos en las siguientes notas del especial aniversario: Entel, Walmart México, Transelec, Latam Airlines, CMPC, Mercado Libre, Apple, Enel Distribución.
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