Hacer frente a la competencia asiática, el gran desafío de Ariel Szarfsztejn en MELI

La ruda competencia en Brasil con actores asiáticos como Temu y Shopee quemando dinero para ganar mercado y la supremacía de Amazon en México, sus dos mercados más relevantes por volumen en la región, son los principales factores que debe enfrentar el gigante del e-commerce.

Ariel Szarfsztejn volvió a la Universidad de Buenos Aires la semana pasada. Después de dos décadas de egresar, fue la estrella absoluta en el cierre del evento EconTech. “Liderar hoy Mercado Libre es como estar en Disney”, le dijo a los asistentes. Desde el 1 de enero, conduce la plataforma de e-commerce nacida en Argentina con una capitalización bursátil de US$ 94 mil millones.

No han sido meses fáciles para el CEO que reemplazó al fundador de la firma, Marcos Galperín. A fines de febrero presentó los resultados de 2025 con ingresos por más de US$ 28.900 millones y ganancias por US$ 2.000 millones, mientras que el margen operativo fue de 17%. Pero al mercado no le gustó lo que informó Szarfsztejn.

El batacazo lo dio JPMorgan en marzo en una nota escrita por el analista Marcelo Santos. “Degradamos MELI a Neutral porque las razones clave de nuestra actualización reciente ya no se sostienen: la competencia no parece estar cediendo, con Shopee reiterando su disposición a continuar sacrificando márgenes en Brasil; y ya no vemos estabilización del consenso de EBIT."

JPMorgan recortó su estimación de margen para 2026 a 8,8% y proyectó que las ganancias antes de intereses e impuestos de MELI quedarán 15% por debajo del consenso para el año completo, y aproximadamente 24% por debajo de las expectativas solo en el primer trimestre de 2026. Además, redujo su supuesto de margen de largo plazo a 14%, desde el 17% anterior. A eso se sumó una declaración que no le gustó al mercado del CFO de la compañía, Martin de los Santos en el conference de resultados: “No estamos tratando de optimizar el margen de corto plazo", dijo.

La ruda competencia en Brasil con actores asiáticos como Temu y Shopee quemando dinero para ganar mercado y la supremacía de Amazon en México, sus dos mercados más relevantes por volumen en la región, son los principales factores que debe enfrentar MELI.

Los 17 analistas que cubren al gigante del e-commerce mantienen un consenso de "Strong Buy", con un precio objetivo promedio de US$ 2.725, lo que implica un potencial alcista de casi 47% sobre el precio actual. El objetivo más bajo es US$ 2.100 y el más alto, US$ 3.500.

Según publicó el medio The Information, las acciones de Mercado Libre están en oferta. Los inversores están nerviosos por la creciente competencia que representa Sea Ltd. de Singapur en el mercado más grande de Mercado Libre, Brasil. Pero los inversionistas pueden estar sobre reaccionando: hay amplio espacio para que múltiples jugadores tengan éxito en la expansión del mercado de comercio electrónico latinoamericano. Y el historial de crecimiento robusto de Mercado Libre sugiere que su equipo directivo está manejando hábilmente el equilibrio entre crecimiento y rentabilidad”.

Revisa los demás casos en las siguientes notas del especial aniversario: Entel, Walmart México, Transelec, Latam Airlines, Sky Airline, CMPC, Apple, Enel Distribución.