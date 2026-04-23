La operación Barrientos en Walmart México: el chileno a cargo de alcanzar las esquivas metas

El ejecutivo se ha encargado de liderar una profunda reestructuración de cargos en la primera línea de la empresa, así como estrategias y énfasis distintos que definió para su gestión.

Cristián Barrientos Pozo asumió oficialmente hace seis meses como presidente y CEO de Walmart México y Centroamérica. El 15 de octubre del año pasado, el mismo día de su cumpleaños, tuvo su primer encuentro masivo en un “Town Hall” con cientos de trabajadores de la supermercadista en Ciudad de México. Una selfie dejó grabado el momento. “Feliz de regresar a México para asumir este nuevo desafío, en un momento clave para seguir creciendo y consolidando nuestra posición en la región”, escribió en su LinkedIn.

Desde entonces no ha parado de recorrer tiendas, recibir a los mandamases de Walmart global, liderar una profunda reestructuración de cargos en la primera línea ejecutiva, así como estrategias y énfasis distintos que definió para su gestión.

Esta semana, quien lideró el negocio en Chile entre 2023 y 2025, tuvo su primera junta de accionistas donde presentaron cambios desde la matriz, al nombrar a Kyle Kinnard como el nuevo presidente del directorio y confirmaron la presencia, por ejemplo, del chileno Jorge Mora como director independiente. Barrientos también es parte del directorio.

Sin embargo, a nivel ejecutivo es donde el ingeniero comercial con MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez ha hecho más cambios. En el Walmart Day de marzo, Barrientos confirmó el nombramiento de Javier Andrade como CMO, con quien se conoce hace 14 años, cuando que Barrientos llegó por primera vez a México en 2012. Otro cambio es la llegada de Michelle Benavides como Chief Legal Officer. Desde Chile, Barrientos fichó a Danilo Paffi como director de tecnología (CTO). A Paffi lo llevó a México para implementar soluciones basadas en IA, similar a lo que hizo con éxito en Chile.

Eso sí, desde la matriz estadounidense de Walmart también llegaron refuerzos para el chileno. Por ejemplo, Prathibha Rajashekhar fue nombrada como senior vicepresidenta de Sam's Club México, una línea de negocios de venta bajo membresía muy común en el país y que compite con la estadounidense Costco. También trajeron a Camilo Cañedo desde Walmart US como CFO, en reemplazo del portugués Paulo García, quien abandona el cargo en agosto próximo.

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Un entorno complejo

En febrero, cuando anunciaron los resultados financieros del 2025, Barrientos fue explícito en la conferencia de resultados y en la sesión de preguntas con el mercado: no lograron las metas que se habían propuesto, crecieron menos de lo que esperaba y la transición hacia un modelo de e-commerce más potente, no ha ido como esperaban.

También las soluciones financieras que estaban implementando, como Cashi, que en su momento se vislumbró como el ingreso al mundo fintech de Walmart, no ha logrado despegar por problemas tecnológicos y regulatorios. Asimismo, en Centroamérica crecieron a tasas más bajas e incluso en Costa Rica tuvieron un mal desempeño. El Ebitda creció 3,4%, con una contracción de 20 puntos base, mientras que los ingresos consolidados crecieron apenas 5,5%, 4,9% en México y 3,5% en Centroamérica (Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica). Asimismo, la utilidad cayó 7,3% hasta los US$ 2.500 millones.

Frases como “estamos operando en un entorno macro complejo, con presión en consumo y costos” o “no estamos conformes con los resultados, no son lo suficientemente buenos” fueron las conclusiones de Barrientos en su primer examen al mercado en esta vuelta al liderazgo de la operación mexicana. Ahí recalcó sus tres prioridades no negociables que marcarán su gestión: tener precios bajos, disponibilidad de productos y la aceleración del e-commerce.

Allí mismo explicó junto a su CFO y COO que están tomando medidas concretas como apalancarse con la operación de EEUU y Canadá y mejorar la eficiencia y uso de tecnología predictiva en sus operaciones diarias. También potenciarán sus nuevos negocios que sí han funcionado, como su operador de telecomunicaciones de bajo costo BAIT, que tiene 26 millones de clientes, así como su unidad de retail media que vende publicidad en distintos medios.

El plan de inversión que Barrientos anunció para este año en México y Centroamérica será de US$ 2.300 millones, los que se orientarán, entre otras prioridades, a cumplir la meta de abrir 1.500 tiendas hacia 2029, principalmente de la unidad Bodega Aurrerá, una supermercadista mayorista de bajos precios que el mismo Barrientos abrió en su primer paso por el país azteca entre 2012 y 2023.

“En los próximos tres años serviremos a más del 99% de los hogares en México, añadiendo más de 33 millones de potenciales nuevos clientes. Así es como la escala expande el alcance”, dijo en el Walmart Day de marzo.

Revisa los demás casos en las siguientes notas del especial aniversario: Entel, Transelec, Latam Airlines, Sky Airline, CMPC, Mercado Libre, Apple, Enel Distribución.