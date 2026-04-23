CMPC busca definir este año su millonaria inversión en Brasil
Este 2026 será clave para la iniciativa, según lo anunció su presidente, Bernardo Larraín Matte, en su carta anual a los accionistas.
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Es considerada la mayor inversión de una compañía chilena en el extranjero. CMPC busca levantar un megaproyecto en el estado de Río Grande do Sul en Brasil, el que considera una inversión de US$ 4.500 millones. Este 2026 será clave para la iniciativa, según lo anunció su presidente, Bernardo Larraín Matte, en su carta anual a los accionistas.
“Estamos avanzando en generar las condiciones habilitantes para tomar una decisión de inversión durante este año”, dijo el directivo sobre el proyecto denominado Natureza.
Larraín prevé para mayo próximo el otorgamiento de la prelicencia ambiental y durante el primer semestre el otorgamiento de la licencia de instalación.
Sobre el financiamiento, sostuvo que la colocación de dos bonos híbridos en 2025, contribuyen a preparar el balance para el desarrollo del proyecto.
Además, sostuvo que “se está avanzando” en la revisión de activos con potencial de monetización (con lo que esperan recaudar entre US$ 1.000 millones y US$ 1.500 millones) y en los análisis y actos preparatorios para habilitar financiamientos bancarios, con entidades como ECAs y el BNDES en Brasil, entre otros.
“El actual entorno .marcado por factores geopolíticos, de mercado y entorno financiero global más volátil-, nos exige, al igual como lo hemos hecho en el pasado, incorporar integralmente estos factores en nuestros análisis de riesgos y escenarios de contingencias”, dijo Larraín, quien cumplió un desafiante año al mando de la mayor empresa forestal de Chile, con una caída del precio de la celulosa, utilidades que se desplomaron 59% (desde US$ 491 millones el 2024, a US$ 202 millones el año pasado) y una rebaja crediticia de Fitch Ratings y S&P debido a un deterioro en su estructura de capital y un aumento en los niveles de apalancamiento.
Larraín Matte ha puesto su foco en mejorar la estructura de costos, la eficiencia operacional y los niveles de rentabilidad de los negocios de productos derivados, especialmente sacos, cartulinas, productos de madera y corrugados; para luego buscar oportunidades de crecimiento.
Revisa los demás casos en las siguientes notas del especial aniversario: Entel, Walmart México, Transelec, Latam Airlines, Sky Airline, Mercado Libre, Apple, Enel Distribución.
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