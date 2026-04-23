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CMPC busca definir este año su millonaria inversión en Brasil

Este 2026 será clave para la iniciativa, según lo anunció su presidente, Bernardo Larraín Matte, en su carta anual a los accionistas.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Jueves 23 de abril de 2026 a las 20:30 hrs.

J. Troncoso Ostornol CMPC Brasil empresas
<p>CMPC busca definir este año su millonaria inversión en Brasil</p>

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