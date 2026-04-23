Apple confía su futuro a la solvencia técnica de John Ternus

Este ingeniero de hardware de 50 años, con 25 años de experiencia en el fabricante del iPhone, ha asociado discretamente su nombre a algunas de las mayores apuestas de la empresa en la última década.

John Ternus asumirá el cargo de CEO de Apple en septiembre en un momento de inusual tensión para el gigante de Silicon Valley, que se enfrenta a dudas sobre su posición en la inteligencia artificial (IA) y a una cadena de suministro global más frágil. Este ingeniero de hardware de 50 años, con 25 años de experiencia en el fabricante del iPhone, ha asociado discretamente su nombre a algunas de las mayores apuestas de Apple en la última década.

Para inversionistas y empleados, la transición pondrá a prueba la capacidad del negocio de Apple -basado en la excelencia en hardware y la disciplina operativa- para adaptarse a una industria transformada por la inteligencia artificial generativa.

La compañía ha tardado más que sus rivales en implementar funciones innovadoras de IA, planteando dudas sobre si su próximo CEO deberá redefinir, más que extender, la estrategia que la convirtió en un gigante de cuatro billones de dólares. "La cuestión es si está dispuesto a tomar las decisiones audaces, a veces incómodas, que requiere la definición de una nueva plataforma", escribe Francisco Jeronimo de IDC. "Crear una plataforma de IA que desarrolladores y empresas adopten de verdad es un reto diferente".

Sus colegas lo describen como una figura tranquila y modesta que se ha labrado una reputación de competencia a medida que han aumentado sus responsabilidades.

Bajo la supervisión de Ternus como jefe de hardware, Apple ha experimentado con nuevos dispositivos para expandirse más allá del iPhone, lanzando modelos que se apartan de su ciclo anual habitual. Ha sido la cara visible de estos cambios, incluyendo el "delgado" iPhone Air de Apple, lanzado a finales del año pasado, y el MacBook Neo, la incursión de Apple en el mercado de los portátiles asequibles, presentado el mes pasado.

No todos han sido éxitos rotundos. El iPhone Air, que supuso el mayor cambio de diseño para el iPhone en años, resultó ser un relativo fracaso comercial. Las gafas Vision Pro, que Ternus también supervisó, registraron ventas decepcionantes.

Pero un antiguo colega afirma que las habilidades técnicas de Ternus le permitirán distinguirse de sus dos predecesores, "desde el enfoque de Steve Jobs en la narración de historias de productos y el márketing, hasta la excelencia operativa de Tim Cook... y ahora un equipo directivo profundamente arraigado en la ingeniería".

Revisa los demás casos en las siguientes notas del especial aniversario: Entel, Walmart México, Transelec, Latam Airlines, Sky Airline, CMPC, Mercado Libre, Enel Distribución.