La nueva era de Mercado Libre bajo el mando de Ariel Szarfsztejn

Con el fundador Marcos Galperin asumiendo como presidente ejecutivo y Ariel Szarfsztejn tomando la conducción diaria como CEO, la mayor empresa tecnológica de América Latina inicia una transición planificada, en un escenario marcado por la presión competitiva, la expansión fintech y el desafío de sostener márgenes sin frenar el crecimiento.

Por: Victoria Silva

Publicado: Viernes 16 de enero de 2026 a las 12:52 hrs.

