Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Señal DF El deal
El deal

Guerra satelital toma forma: Amazon desafía a Starlink y prepara ofensiva en el mercado del internet satelital en América Latina

La empresa de Jeff Bezos planea de la mano de DirecTV una arrametida en la región con ofertas más agresivas y soluciones completas dirigidas tanto a hogares como a compañías.

Por: Magdalena Espinosa

Publicado: Viernes 27 de febrero de 2026 a las 14:00 hrs.

Magdalena Espinosa
<p>Guerra satelital toma forma: Amazon desafía a Starlink y prepara ofensiva en el mercado del internet satelital en América Latina</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Exconcejal de Vicuña bajo la lupa por compra de tres casas al contado pese a sueldo bruto de $ 1,6 millones
2
Empresas

Exagregado comercial en China alerta que cable submarino a Hong Kong lo podría hacer Perú, "nuestro principal competidor en Asia"
3
Economía y Política

Comercio bajo presión: boom de restaurantes y alojamientos, pero con menos trabajadores
4
DF MAS

La reservada visita de los Pet Shop Boys al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
5
Empresas

Millicom da el paso y comienza a desvincular trabajadores de Movistar: despidos superaría el 20% de la dotación
6
Empresas

Del Estado al estudio jurídico: cómo es el retorno de abogados al mundo privado tras cada cambio de Gobierno
7
DF MAS

Sociedad de Andrea Heller concreta salida de Agrícola Ancali
8
Regiones

Ágatha Ruiz de la Prada llega a Pica en apuesta por convertir a Tarapacá en referente de moda circular
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete