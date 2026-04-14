Transelec asegura que el apagón "aceleró transformaciones estructurales" en la firma y precisa avance en restitución de cobros por error en cuentas de la luz

Frente al error, el gerente general de la transmisora, Arturo Le Blanc, indicó que ya han reintegrado más del 65% durante este ejercicio y el restante se efectuará durante el primer semestre de 2026.

El apagón del 25 de febrero de 2025 -donde ya fue multada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el error de Transelec que implicó sobrecobros en las cuentas de electricidad fueron tópicos clave en las cartas contenidas en la memoria integrada 2025 de la principal transmisora del país. Eso sí, sus principales ejecutivos revisaron antes el 2025.

Para el presidente del directorio, Alfredo Ergas, fue un año exigente para el sistema eléctrico nacional y para Transelec, en particular, "donde se tensionaron la operación, la regulación y la coordinación sectorial". En este contexto, recalcó, "reafirmamos nuestra identidad: somos más que una empresa de transmisión; somos un socio estratégico para el desarrollo de infraestructura crítica esencial para el progreso y desarrollo de Chile".

En la misma línea, en otra misiva, el gerente general de la transmisora, Arturo Le Blanc, indicó que fue un año que presentó "desafíos significativos y exigentes, y grandes lecciones para Transelec".

"Durante este período, enfrentamos escenarios complejos que pusieron a prueba nuestra capacidad operacional y nuestra resiliencia como compañía, reafirmando con más fuerza nuestro compromiso con la continuidad, honestidad y calidad del servicio que entregamos a todo Chile", sostuvo.

Con ese telón de fondo, los ejecutivos ahondaron en el apagón. Ergas indicó que este los impulsó a realizar "una reflexión profunda" sobre la resiliencia sistémica. Y enfatizó: "Si bien este evento no fue responsabilidad de Transelec, dejó aprendizajes relevantes para todo el sector respecto de la gestión de eventos críticos, la necesidad de protocolos más robustos y la importancia de una coordinación oportuna y transparente entre empresas y autoridades, incluyendo al Coordinador Eléctrico Nacional".

En esa línea, Ergas aseguró que han fortalecido su gobernanza preventiva y capacidad de respuesta ante crisis, "acelerando mejoras estructurales para garantizar el funcionamiento de nuestra infraestructura crítica frente a los escenarios más exigentes".

Le Blanc, por su parte, también recalcó que este evento de carácter sistémico no tuvo su origen en instalaciones ni activos de la compañía. Pero sí "marcó un punto de inflexión que nos impulsó a una reflexión profunda sobre nuestra forma de gestionar los riesgos de infraestructura crítica".

Según explicó Le Blanc, "este hito aceleró transformaciones estructurales en nuestra organización, permitiéndonos hoy operar con procesos más robustos, capacidades técnicas reforzadas y una gobernanza preventiva alineada con las exigencias de la transición energética acelerada que vive Chile".

"Ambos episodios, aunque desafiantes, reafirman nuestro compromiso inquebrantable con la transparencia en la información, la excelencia técnica y la estabilidad del sistema eléctrico nacional", lanzó.

Y enfatizó: "Miramos el futuro con convicción. Sabemos que los desafíos continuarán, pero también que Transelec está preparada para enfrentarlos, fortaleciendo su rol como socio estratégico de sus clientes y como actor clave del sistema eléctrico nacional. Seguiremos trabajando para conectar energía, desarrollo y futuro para Chile, con responsabilidad, excelencia operacional y una mirada de largo plazo".

Sobrecobro en cuentas de la luz

Le Blanc fue el encargado de sumar en la revisión otro de los dolores de la firma que los marcó en 2025: el proceso de revisión de su base de datos donde detectaron inconsistencias en los registros históricos informados para el período 2020-2023.

"Fieles a nuestros valores institucionales, actuamos con total transparencia, honestidad y responsabilidad, informando oportunamente a las autoridades e iniciando una colaboración activa para implementar las correcciones necesarias", dijo Le Blanc.

De hecho, el ejecutivo precisó que este proceso culminó en octubre de 2025 con la suscripción de un Protocolo para permitir la restitución de ingresos percibidos en exceso, "del cual ya hemos reintegrado más del 65% durante este ejercicio y el restante se efectuará durante el primer semestre de 2026". En Transelec -añadió- "tenemos la convicción de que la confianza se fortalece enfrentando situaciones complejas con honestidad y diligencia".