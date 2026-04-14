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Transelec asegura que el apagón "aceleró transformaciones estructurales" en la firma y precisa avance en restitución de cobros por error en cuentas de la luz

Frente al error, el gerente general de la transmisora, Arturo Le Blanc, indicó que ya han reintegrado más del 65% durante este ejercicio y el restante se efectuará durante el primer semestre de 2026.

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 14 de abril de 2026 a las 15:10 hrs.

Energía Transmisión Eléctrica Apagón Karen Peña
<p>Transelec asegura que el apagón "aceleró transformaciones estructurales" en la firma y precisa avance en restitución de cobros por error en cuentas de la luz</p>

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