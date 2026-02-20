Apagón: SEC multa al Coordinador Eléctrico, Transelec, Interchile y Alfa Transmisora con más de $ 21 mil millones
Entidad liderada por Marta Cabeza responsabilizó a estos actores por provocar y propagar el corte de suministro que afectó al 98,5% de la población del país hace casi un año.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) emitió parte de las conclusiones de la investigación que lleva adelante, tras el mega apagón del 25 de febrero del año pasado, el que dejó sin energía al 98,5% de la población, entre Arica y la Isla de Chiloé. La entidad sancionó a las empresas Interchile, Transelec y Alfa Transmisora, y también para los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional.
El blackout se originó por una falla en las instalaciones de la empresa Interchile, a quien se le aplicó una multa de 180 mil UTM, Unidades Tributarias Mensuales, equivalente a $ 12 mil 500 millones, por su responsabilidad en el origen del mega apagón y por intervenir sus instalaciones sin la correspondiente comunicación con el Coordinador Eléctrico.
La siguiente parte de la investigación se refirió a la disponibilidad de instalaciones críticas (SCADA), post falla, para la correcta y expedita aplicación de los planes de recuperación del servicio. Aquí la SEC sancionó a las empresas Transelec, con 80 mil UTM, equivalente $ 5 mil 500 millones; y también a ALFA Transmisora, con 50 mil UTM, es decir, casi $ 3 mil 500 millones, esto, por la inadecuada mantención de las instalaciones de respaldo del sistema SCADA.
Los consejeros del Coordinador Eléctrico, en tanto, fueron multados por incumplir con su deber de vigilancia de las acciones del CEN, con 300 UTM, esto es casi $ 21 millones, para cada consejero, lo que debe ser pagado del patrimonio personal de cada ejecutivo.
Quedan pendientes aún los procesos asociados a SCADA, Desmembramiento y Planes de Recuperación de Servicio.
La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, sostuvo que “estas multas son una clara señal a la Industria Eléctrica, en términos de que se debe respetar la normativa vigente, sobre todo en cuanto a la correcta mantención y operación del sistema eléctrico. Esperamos que las multas sirvan para modificar y mejorar los procesos de cada una de las empresas sancionadas y también del Coordinador, para poder contar con un sistema más robusto y así evitar nuevos apagones como el ocurrido en febrero del año pasado”.
La titular de la SEC añadió que la investigación se desarrolló en un tiempo acotado, dadas las características del evento, el cual fue inédito en cuanto a la extensión del apagón y a su duración. Por lo mismo, se generó una importante cantidad de datos que debieron ser investigados y analizados, lo que se realizó en un tiempo acotado, ya que a menos de un año de la contingencia, ya se cuenta con las primeras multas para los responsables, considerando que este tipo de indagaciones, en otros eventos de menor envergadura, han tenido una duración de 18 a 24 meses de promedio.
