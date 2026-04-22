Entel despide a Juan Hurtado Vicuña y vicepresidente lo destaca como “líder indiscutido” con “visión de largo plazo admirable”

Directivo concluyó su período de más de tres décadas en la compañía. En su junta de accionistas, la telco también anunció inversiones por US$ 575 millones en los mercados de Chile y Perú.

Este miércoles se cerró un capítulo en la historia de la empresa de telecomunicaciones Entel. Luego de más de tres décadas en su directorio, buena parte de ese tiempo presidiéndolo, Juan Hurtado Vicuña no se presentó como candidato a la mesa directiva de la compañía y, de paso, oficializó dar un paso al costado en el negocio. Esto, en el marco de su junta de accionistas 2026.

En sus palabras a los asistentes, Luis Felipe Gazitúa, vicepresidente del directorio, ilustró la transformación que ha vivido Entel durante los últimos 33 años con Hurtado a su cabeza: “Los ingresos se han multiplicado 25 veces y de tener un solo cliente, hoy contamos con más de 20 millones entre Chile y Perú”, afirmó.

El puesto del ahora exdirectivo fue tomado por su hija, la arquitecta María Ignacia Hurtado. En paralelo, también dejaron sus cargos en el directorio Juan José Mac-Auliffe y Carla Brusoni. Ambos, respectivamente, fueron reemplazados por Cristian Arnolds e Ignacio Ossa; y conformarán la mesa por los próximos tres años junto a Richard Büchi, Luis Felipe Gazitúa, Bernardo Matte, Enrique Gundermann, Luz Granier y Carlos Hurtado Rourke. Los cargos de presidente y vicepresidente quedan aún por definir.

Con Hurtado a la cabeza, “los ingresos se han multiplicado 25 veces y de tener un solo cliente, hoy contamos con más de 20 millones en Chile y Perú”, resaltó Luis Felipe Gazitúa.

Pese a que Hurtado Vicuña no asistió de manera presencial a la junta (se conectó de manera telemática), Gazitúa le expresó un especial reconocimiento en sus palabras. Con emoción, afirmó que Entel y su posición como “líder indiscutido” es fruto del trabajo de ejecutivos y colaboradores “los que han podido hacer su tarea bajo ese liderazgo silencioso pero claro, apoyador, comprometido y de una visión de largo plazo admirable que ha caracterizado a Juan”.

Hacia el final, volvió a agradecer encarecidamente su compromiso, estímulo permanente, fuerza, entusiasmo, confianza y amistad del directivo.

“Te deseamos lo mejor en esto, en este nuevo paso en tu vida. Sabemos que son muchos los que te aprecian”, finalizó.

Inversiones por US$ 575 millones

Desde Entel anunciaron inversiones por US$ 575 millones para este 2026, que irán enfocadas al mercado móvil, despliegue de 5G y la expansión del negocio del hogar (fijo). Un 66% de ese monto irá destinado a Chile y otro 34% a Perú.

Luego de la instancia, el gerente general de la compañía, Antonio Büchi, fue consultado por el gobierno de José Antonio Kast y las medidas anuciadas en materia de impuestos corporativos, a lo que afirmó que “le compete a otras personas opinar más expertas que yo“, y que “lo más importante para nosotros es la actitud del gobierno en general sobre cómo abordar un sector”.

En esta línea, expresó que esperan “una actitud distinta” y “un cambio de mindset” dentro del Estado, para que este facilite e impulse la libre competencia y el derecho de propiedad. Sobre la subsecretaria entrante en materia de telecomunicaciones, agregó que están “muy complacidos” con que “haya tomado un enfoque más facilitador”.

En cuanto a la contingencia internacional, Büchi precisó que la industria de las telecomunicaciones es un gran consumidor de energía, por lo que esperan un impacto en los precios.

“No es de gran escala, pero hay que hacerse cargo”, afirmó. Agregó que la industria ha atravesado “varios vaivenes económicos” en los últimos años, y el servicio “es muy potente, porque es demasiado básico para las personas, por lo tanto, normalmente no está tan expuesta al ciclo económico”.