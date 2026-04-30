Bernardo Larraín Matte respalda plan de Reconstrucción de Kast: "Es un proyecto integral y con intervenciones quirúrgicas sustantivas, mueve la aguja"

Tras la junta de accionistas de CMPC, el presidente del directorio junto al CEO de la compañía, Francisco Ruiz Tagle, detallaron los avances del proyecto Natureza en Brasil, del cual esperan obtener la pre-licencia a mitad de 2026.

El emblemático edificio de CMPC, ubicado a metros del Palacio de La Moneda, fue sede y testigo de la primera junta de accionistas de la papelera encabezada por Bernardo Larraín Matte, quien asumió la presidencia hace casi 12 meses.

“Fue un año difícil”, dijo respecto de 2025 el extimonel de la Sofofa y expuso la serie de factores que llevaron a la firma con una caída del 59% en sus utilidades, como los efectos indirectos de la guerra comercial y la abrupta baja en el precio de la celulosa.

Sin embargo, y pese al nuevo factor de la guerra en Medio Oriente, el miembro de la tercera generación del clan empresarial de los Matte enfatizó que “los fundamentos estructurales se mantienen robustos y nos permiten proyectar un atractivo crecimiento de la celulosa y la madera”, relevando, en dicho contexto, la importancia estratégica del proyecto que la compañía desarrolla en Brasil: Natureza, por US$ 4.600 millones.

Si bien no hizo comentarios respecto del momento político en Chile, tras la junta, en una conversación con los medios donde también estuvo presente el CEO Francisco Ruiz Tagle, el presidente del directorio abordó el proyecto de Reconstrucción Nacional presentado por el gobierno, del que destacó “dos virtudes”: “que es un proyecto integral y con intervenciones quirúrgicas sustantivas”.

“Es un proyecto integral en el sentido de que es coherente con el desafío de la reactivación económica, el que requiere tocar varias teclas. Es una señal positiva, porque son un conjunto de cosas -tributarias, de permisología, laborales, regulatorias-, que van a reactivar la inversión. Los que critican que debiera ser dividido en dos partes, bueno, eso no es consistente con asumir que la reactivación económica es un desafío multivariable. Creo que el que sea un solo proyecto integral me parece positivo”, profundizó.

En segundo lugar, agregó, “a diferencia de otros proyectos misceláneos que hemos visto en el pasado, que son intervenciones quirúrgicas, mueven la aguja. Siempre los proyectos misceláneos son miles de cosas más bien marginales y aquí hay cosas sustantivas”.

Consultado por si estas medidas podrían llevar a CMPC a invertir más en Chile, Larraín Matte instó a que los efectos de la inciativa deben mirarse a nivel agregado y no si beneficia a ciertos grupos o segmentos de empresas. “Esto tiene impacto sobre todas las decisiones de inversión”, sostuvo y agregó que el impuesto de primera categoría es un impuesto a la inversión, por lo que “claramente” su rebaja es “reactivador”.

“Por alguna razón el 100% de los países de la CODE en los últimos 10 años la tendencia ha sido bajar el impuesto a primera categoría y solamente Chile lo ha subido, es el único país que está en un camino inverso”.

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Proyecto Natureza

Respecto de los avances de su proyecto emblema, Natureza, en el estado brasileño Rio Grande do Sul, el gerente general de la compañía detalló que se encuentran en fase de obtención de la pre-licencia ambiental, la que esperan sea visada "a mitad de año". Cabe recordar que la iniciativa de US$ 4.600 millones fue presentada al sistema del país carioca en junio de 2024, hace 22 meses.

Dicho permiso es un paso habilitante para poder iniciar el proceso de la decisión de inversión del proyecto, la cual se tomará en 2026, aseguró Larraín Matte.

Paralelamente y a unos mil kilómetros al sur, Arauco avanza en la construcción de su planta de celulosa Sucuriú, por lo que el expresidente de Colbún enfatiza: "Todos los principales actores del mundo están poniendo sus fichas en Brasil".

Hasta el momento, CMPC ya cuenta con el 50% de las plantaciones forestales que requiere el proyecto, alcanzando las 115.000 hectáreas, las cuales empezaron a comprar hace cinco años y por las que han desembolsado US$ 300 millones. En producción, se estima que Natureza sumará al mercado 2,5 millones de toneladas de celulosa al año.

Además de la planta, separadamente la empresa participa en la tramitación del Puerto Rio Grande, impulsado por el gobierno federal y donde la empresa también contempla una inversión de US$ 280 millones, a través de un joint venture con la firma portuaria Sagres, ligada a la familia Von Appen.

Respecto del financiamiento de Natureza, el vicepresidente de Finanzas, Sebastián Moraga, detalló que se evalúan diversas fuentes. Por ejemplo, la activación de una línea de entre US$ 1.000 millones y US$ 1.200 millones con el banco de promoción de desarrollo Bndes, así como otro crédito en torno a los mismos montos con una Export Credit Agencies.

Consultados los altos mandos por la posibilidad de la venta de activos o de un aumento de capital para cubrir la inversión, afirmaron que todas las posibilidades están sobre la mesa y que "en el pasado, en otros proyectos con magnitudes menores de inversión, hubo aumento de capital", dijo Larraín Matte.

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Capex 2026

Sobre las inversiones de la papelera para este ejercicio, Ruiz Tagle detalló que se contempla un Capex total de US$ 658 millones, de los cuales US$ 311 millones estarán destinados a Chile, US$ 290 millones a Brasil -donde se incluyen US$ 20 millones en estudios relacionados a Natureza- y US$ 64 millones a otros países. Un 80% de la cifra, corresponde a desembolsos que apuntan a continuidad operacional.

El grueso de las inversiones se las llevará el segmento forestal, con US$ 266 millones, seguido por celulosa (US$ 150 millones), Softys (US$ 138 millones), madera (US$ 58 millones) y cartulina (US$ 7 millones).