Gigantes portuarios participan en el diseño de la futura licitación del Puerto de Valparaíso

La Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) avanza en la definición de las bases de licitación para la expansión del puerto, avaluado en US$ 900 millones.

La Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) avanza en la definición de las bases de licitación para la expansión del puerto -avaluado en US$ 900 millones-, iniciativa que se encuentra en análisis ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

En este proceso, 15 empresas y consorcios presentaron antecedentes de cara al futuro concurso.

Entre ellos Agencia Universales, ligada a Empresas Navieras de la familia Urenda; Neltume Ports, de Ultramar, del grupo Von Appen, junto a la canadiense ATCO; la filial de Hapag-Lloyd Hanseatic, vinculada a la familia Luksic. También se sumaron DP World, del conglomerado estatal Dubai World; APM Terminals, de la danesa A.P. Moller-Maersk; y Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de MSC; entre otras.

EPV prevé licitar antes de fines de 2029, para iniciar obras en 2030 y comenzar operaciones en 2034.