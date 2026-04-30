El precio del petróleo retrocede tras dispararse hasta los US$ 126 ante el temor de que aumente la oferta

El crudo Brent alcanzó el miércoles un nuevo máximo histórico debido al conflicto, mientras continúa el bloqueo del estrecho de Ormuz, antes de caer en una jornada de gran volatilidad.

Este jueves, el precio del petróleo fluctuó drásticamente, superando los US$ 126 por barril y alcanzando su nivel más alto desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente, antes de caer más de US$ 13 , ya que los operadores temían haber reaccionado de forma exagerada al último giro en el conflicto con Irán.

El crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, para entrega en junio cayó más del 4%, hasta los US$ 113 por barril, en una jornada de escaso volumen de operaciones, tras haber subido hasta los US$ 126,41 por barril, el precio más alto desde 2022.

Según los operadores, el mercado era especialmente volátil debido al vencimiento mensual de los contratos de futuros del Brent este jueves, fecha en la que cualquier persona que posea un contrato debe convertirlo en una operación de compra de crudo físico.

Los precios se dispararon en las primeras horas de la mañana después de que el Presidente estadounidense, Donald Trump, dijera a los ejecutivos petroleros que el bloqueo del estrecho de Ormuz, una ruta clave de exportación de energía de Medio Oriente, podría prolongarse durante meses.

Posteriormente, un informe de Axios sugirió que la acción militar podría reanudarse en el Golfo. Según el informe, los comandantes estadounidenses informarían al presidente este jueves sobre un plan para una serie de ataques "cortos pero contundentes" contra Irán, en un intento por obligar a Teherán a acelerar las conversaciones de paz.

Sin embargo, los precios cayeron bruscamente cuando se abrió el plazo inicial para convertir los contratos de futuros en entregas físicas a las 10:30 de la mañana, hora de Londres, sin la avalancha de compras de barriles que había caracterizado el vencimiento del mes pasado.

Los operadores reevaluaron la demanda de barriles físicos y los precios de los futuros experimentaron fuertes fluctuaciones. "Esta mañana, inesperadamente, parece que el contrato se adelantó demasiado. Hubo una fuerte venta y el precio se desplomó", declaró Greg Newman, de la empresa creadora de mercado Onyx.

Los precios del petróleo estadounidense bajaron un 1,7%, hasta los US$ 104,94 por barril, tras el repunte del 7% registrado este miércoles.

Amrita Sen, fundadora de la consultora Energy Aspects, afirmó que el mercado está empezando a descontar que las interrupciones continuarán hasta finales de junio.

El repunte de los precios de la energía en las últimas dos semanas ha ejercido presión sobre los bonos del Estado, al tiempo que han resurgido los temores sobre la inflación.

Los costes de endeudamiento de Alemania alcanzaron brevemente su nivel más alto desde 2011 al inicio de la jornada de este jueves, con el rendimiento del bono alemán a 10 años subiendo 0,04 puntos porcentuales hasta el 3,13%, antes de retroceder al 3,03%. Los rendimientos de los bonos suben cuando los precios bajan.

Los costes de endeudamiento en Japón se dispararon, con la rentabilidad de los bonos a 10 años subiendo 0,05 puntos porcentuales hasta el 2,52%, su nivel más alto desde 1997.

“Ante la ausencia de señales de conversaciones de paz y el creciente temor a una escalada... la preocupación por la estanflación es la principal inquietud de los mercados”, escribió Jim Reid, jefe de investigación macroeconómica de Deutsche Bank, este jueves por la mañana.