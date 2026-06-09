AstraZeneca avanza con píldora para bajar de peso y apunta a líderes del mercado de obesidad

AstraZeneca dio un paso más para ingresar al ferozmente competitivo mercado de los tratamientos para la pérdida de peso, luego de que datos mostraran que los pacientes perdieron casi un 12% de su peso corporal en un ensayo clínico de fase intermedia.

El grupo anglosueco informó que los participantes de un estudio de fase 2 redujeron en promedio un 11,8% de su peso tras 36 semanas utilizando elecoglipron, una píldora diaria de tipo GLP-1. Quienes utilizaron el medicamento durante 26 semanas perdieron un 10,5% de su peso, frente al 0,6% registrado por quienes recibieron un placebo.

Los pacientes del ensayo experimentaron los efectos gastrointestinales comúnmente asociados a la clase de medicamentos GLP-1 —náuseas, diarrea y vómitos—, señaló AstraZeneca.

La compañía indicó que avanzará hacia una prueba de fase 3, que evaluará el medicamento como tratamiento para personas con obesidad, con y sin diabetes tipo 2. Esta etapa final también estudiará el fármaco tanto como monoterapia como en combinación con un medicamento para la diabetes tipo 2.

¿Cómo queda la competencia?

Cuando llegue al mercado, la píldora de AstraZeneca competirá con los tratamientos orales para bajar de peso desarrollados por los líderes de la industria Novo Nordisk y Eli Lilly, aunque hasta ahora su desempeño se ubica por debajo de la pérdida de peso prometida por ambos productos.

La píldora Wegovy de Novo Nordisk, que el año pasado se convirtió en el primer tratamiento oral para la pérdida de peso en recibir aprobación, logró una reducción promedio de aproximadamente 17% del peso corporal tras 64 semanas. Foundayo, de Lilly, aprobado por el regulador estadounidense en abril, mostró una pérdida de peso de 12,4%.

La entrada de AstraZeneca al mercado representa el esfuerzo más reciente de una gran farmacéutica en un área terapéutica que, según los analistas, podría alcanzar un valor cercano a US$ 200 mil millones hacia 2030. La empresa señaló que no espera que su medicamento llegue al mercado antes de 2027.

Pfizer, con sede en Nueva York, también presentó nuevos datos que muestran que su inyectable ofrece una pérdida de peso similar o superior a la de los medicamentos comercializados por Novo y Lilly. La farmacéutica ingresó al mercado de la obesidad el año pasado con una apuesta de US$ 10 mil millones mediante la adquisición de la startup biotecnológica Metsera.

Pfizer se vio obligada a pagar un alto precio por Metsera tras una guerra de ofertas con Novo Nordisk que escaló hasta convertirse en una de las mayores batallas corporativas de 2025.

La compañía ha tenido dificultades para impulsar sus ventas desde 2022 debido a la menor demanda por vacunas contra el Covid-19 y al retroceso de su acción. Ahora espera abrirse camino en el mercado de la pérdida de peso con un inyectable que podría administrarse semanal o mensualmente, requiriendo menos aplicaciones que los tratamientos semanales actualmente disponibles.

El inyectable ofrecería a los pacientes alternativas para “elegir su propia aventura”, afirmó Navin Katyal, presidente de una de las divisiones de Pfizer, quien habló el sábado durante la presentación de los datos de la empresa en una conferencia de la Asociación Estadounidense de Diabetes. El control sobre la frecuencia de administración, sostuvo, “resuena muy, muy bien entre consumidores y prestadores de salud”.

Pfizer señaló que espera finalizar las pruebas adicionales de su medicamento para bajar de peso el próximo año y anticipa obtener sus primeras aprobaciones regulatorias durante el primer semestre de 2028. Las acciones de la compañía acumulan un alza de 5% en 2026.

Por su parte, la farmacéutica suiza Roche anunció en la misma conferencia que los pacientes tratados con su inyectable experimental enicepatide perdieron en promedio un 22,7% de su peso corporal tras 48 semanas en un ensayo de fase intermedia.

Lilly, líder en Estados Unidos en recetas para pérdida de peso y diabetes, también presentó nuevos datos que muestran que su medicamento de próxima generación, retatrutide, ayudó a personas con dolor de rodilla y apnea del sueño. Las acciones de la compañía subían 3% en las primeras operaciones en Estados Unidos, alcanzando un máximo histórico.

Kenneth Custer, vicepresidente ejecutivo de Lilly, dijo al Financial Times que la nueva competencia en el mercado de la pérdida de peso “es excelente para los pacientes”.

“La competencia históricamente es lo que ha impulsado el progreso científico”, señaló. “Le damos la bienvenida a la competencia”.