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AstraZeneca avanza con píldora para bajar de peso y apunta a líderes del mercado de obesidad

Medicamento de la farmacéutica la pondría a competir con los líderes del mercado Novo Nordisk y Eli Lilly.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 9 de junio de 2026 a las 08:29 hrs.

Farmacéuticas Multinacionales mercados internacionales internacional
<p>AstraZeneca avanza con píldora para bajar de peso y apunta a líderes del mercado de obesidad</p>

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