Apple estrena “Siri AI” y desafía a los chatbots rivales con la promesa de que mantendrá privacidad

El CEO de Apple, Tim Cook, durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de la compañía. (Foto: Bloomberg)

El gigante de Silicon Valley promete privacidad para los usuarios mientras impulsa una esperada renovación de su asistente de voz.

Apple presentó este lunes una esperada renovación basada en inteligencia artificial (IA) para su asistente de voz Siri, en una señal de que el fabricante del iPhone busca competir directamente con populares chatbots como ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic.

Mientras mostraba los cambios en Siri, una tecnología con años en el mercado, Apple destacó la capacidad del asistente para acceder a información personal del usuario preservando su privacidad, un atributo que, según la compañía, diferenciará a Siri de sus competidores.

Una demostración mostró a la nueva Siri respondiendo consultas de manera y formato similares a sus rivales, además de leer lo que ocurre en pantalla e interactuar con aplicaciones.

La herramienta estará disponible en versión beta el próximo mes, antes de su lanzamiento oficial durante el otoño.

Los inversionistas siguieron de cerca la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) de Apple este lunes, en busca de señales de que el fabricante del iPhone retomaba el rumbo en su conjunto de herramientas y funciones de IA tras haberse rezagado frente a sus competidores.

“Algunos parecen estar avanzando a toda velocidad, aparentemente persiguiendo la IA por la IA misma, sin una consideración clara por las personas, todos nosotros, a quienes se supone debe servir”, dijo Craig Federighi, jefe de ingeniería de software de Apple.

“Hoy, muchos proveedores de IA hablan de privacidad, pero por defecto la mayoría conserva tus interacciones personales, dejando en tus manos la responsabilidad de proteger tu privacidad”, agregó Federighi. Reiteró que Apple no utilizará ni almacenará ningún dato personal asociado a las consultas realizadas a Siri AI.

Mike Rockwell, el alto ejecutivo que asumió el control de Siri el año pasado mientras la compañía intentaba reencauzar su estrategia de IA, afirmó que Apple había desarrollado un asistente “profundamente más capaz”.

Entre sus nuevas funciones se incluye, por ejemplo, recuperar fotografías y datos de contacto personales, o elaborar un menú para una cena basándose en conversaciones de iMessage. Una aplicación dedicada de Siri almacenará conversaciones e imágenes previas.

La nueva Siri AI no estará disponible inicialmente en la Unión Europea ni en China debido a cuestiones regulatorias. La compañía indicó que debutará en inglés y que posteriormente añadirá nuevos idiomas con rapidez. Además, solo funcionará en iPhones lanzados después de 2023. Apple atribuyó el retraso en la Unión Europea a la regulación de plataformas tecnológicas conocida como Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés).

Federighi explicó este lunes que un acuerdo firmado con Google en enero para utilizar sus modelos fundacionales permitió una “enorme mejora” para Apple, posibilitando que Siri AI gestione tareas de forma más eficaz para los usuarios.

Apple enfatizó que no está adoptando directamente los modelos de Google para la nueva Siri, sino que desarrolló conjuntamente su propia familia de modelos utilizando como base los modelos fundacionales Gemini de Google.

La base de datos de “conocimiento del mundo” de Apple, y no la base de búsqueda de Google, será utilizada por Siri para obtener información en tiempo real.

En un cambio de estrategia, Apple anunció este lunes que utilizará los chips líderes de Nvidia para ejecutar su modelo de IA basado en la nube más avanzado a través de los servidores de Google.

Privacidad y nuevo sistema operativo

Originalmente, Apple planeaba procesar las consultas de los usuarios exclusivamente en sus propios servidores y chips, mediante un sistema denominado “Private Cloud Compute”, diseñado para garantizar la máxima seguridad de los datos al evitar proveedores externos.

Los clientes no deberían preocuparse de que “todos mis datos vayan a Google y Google tenga acceso a ellos”, dijo Federighi a periodistas durante una conferencia de prensa posterior a la presentación.

Subrayó que todos los datos personales -como un mensaje privado que el chatbot analice- serán destruidos inmediatamente después de enviarse a la nube para procesar cada solicitud individual.

“No van a ver un anuncio nuestro basado en algo como: ‘Oye, notamos que te gusta la comida tailandesa, aquí tienes más comida tailandesa’”, bromeó.

Apple también presentó una actualización del diseño de su sistema operativo “Liquid Glass”, lanzado el año pasado y que había recibido críticas por su efecto translúcido tipo burbuja, que algunos usuarios consideraban difícil de leer sobre ciertos fondos. Una nueva herramienta deslizante permitirá que la superposición sea “completamente tintada”.

La compañía informó además que desplegará nuevas funciones de seguridad infantil en sus dispositivos, permitiendo a los padres decidir qué sitios web y aplicaciones pueden utilizar sus hijos en distintos dispositivos, controlar nuevos contactos y revisar imágenes o videos enviados desde los equipos, así como llamadas en vivo de FaceTime.

Apple lanzó hace dos años nuevas funciones de IA generativa para el iPhone bajo una serie de actualizaciones de software denominadas “Apple Intelligence”, que incluían ayudas para la escritura, generación de imágenes y emojis, además de una asociación con OpenAI que conectaba las consultas realizadas a través de Siri con ChatGPT. Durante la presentación de este lunes no hubo ninguna mención a OpenAI.

Aunque Apple presentó por primera vez en 2024 un nuevo asistente Siri impulsado por IA, capaz de comprender el contexto personal y actuar entre aplicaciones, la empresa tuvo que dar marcha atrás de manera embarazosa tras promocionar ampliamente esas capacidades.

El despliegue previsto se retrasó después de que Apple reconociera que la función aún no estaba lista. Ese cambio terminó derivando en un acuerdo judicial colectivo por US$ 250 millones alcanzado en mayo.

Antes del evento de este lunes, el analista del Bank of America, Wamsi Mohan, escribió que, aunque Siri AI no resolvería “el debate sobre si Apple se ha quedado atrás en IA debido a la falta de modelos de frontera desarrollados internamente”, seguía siendo un “indicador importante” para demostrar cómo la compañía está construyendo una plataforma de IA agéntica que la distingue de sus competidores.

El acuerdo de Apple con Google en enero para utilizar los modelos Gemini y sus servicios en la nube para potenciar funciones de IA fue interpretado ampliamente como una concesión de que el gigante tecnológico no había logrado desarrollar sus propios modelos de frontera, tras haber invertido lentamente en IA generativa.

El evento de este lunes también marcó la última conferencia anual de desarrolladores de Tim Cook antes de dejar el cargo de director ejecutivo en septiembre y ceder el liderazgo a John Ternus. Cook permanecerá en Apple como presidente ejecutivo de su directorio.

Cook apareció brevemente para recibir una ovación del público en el Apple Park de Cupertino, tras un breve homenaje realizado por Federighi. Ternus no participó en la presentación principal de este lunes.