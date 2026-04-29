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El petróleo alcanza máximos de un mes ante perspectiva de Trump de un prolongado bloqueo de Irán

Alzas superiores al 3,5% llevan al Brent a operar en US$ 114 el barril y al WTI en US$ 103. Según WSJ el Presidente de EEUU optó por seguir presionando a la economía iraní, descartando reanudar bombardeos, operaciones terrestres y una retirada.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Miércoles 29 de abril de 2026 a las 08:09 hrs.

petróleo Brent WTI guerra Trump Irán Estados Unidos
<p>El petróleo alcanza máximos de un mes ante perspectiva de Trump de un prolongado bloqueo de Irán</p>

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