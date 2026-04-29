El petróleo alcanza máximos de un mes ante perspectiva de Trump de un prolongado bloqueo de Irán

Alzas superiores al 3,5% llevan al Brent a operar en US$ 114 el barril y al WTI en US$ 103. Según WSJ el Presidente de EEUU optó por seguir presionando a la economía iraní, descartando reanudar bombardeos, operaciones terrestres y una retirada.

La tensión en torno a las estancadas negociaciones entre Estados Unidos e Irán se reflejan con claridad en los precios del petróleo. Alzas en torno a 3,5% llevan este miércoles a operar al Brent en US$ 114 y al WTI US$ 103 el barril, en ambos casos los valores más altos registrados en un mes.

El desánimo obedece, principalmente, a que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría transmitido a sus asesores su perspectiva de un prolongado bloqueo de Irán, según lo consignado el martes por la noche por The Wall Street Journal. Esto, en función de la táctica de asfixiar las finanzas de la nación persa, para forzar su capitulación nuclear, algo a lo que Teherán se ha resistido vehementemente.

Según detalló el diario estadounidense, reuniones recientes, incluyendo una desarrollada en la en la Sala de Crisis de la Casa Blanca, este lunes, el mandatario optó por continuar presionando la economía iraní y sus exportaciones de petróleo, impidiendo el transporte marítimo hacia y desde sus puertos. En esas mismas instancias, habría desechado las alternativas de reanudar los bombardeos, de una ofensiva terrestre y de una retirada.

Este miércoles, Trump retomó sus publicaciones con tono amenazante hacia los iraníes. En Truth Social posteó una fotografía el él mismo armado, acompañada de la frase "No más Sr. Amable", agregando por escrito: "Irán no logra ordenarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale ponerse las pilas pronto!”.