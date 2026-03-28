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El turbulento primer año de Bernardo Larraín en la presidencia de CMPC

El presidente de CMPC cumple un año al mando de la mayor empresa forestal de Chile en medio de la peor caída del precio de la celulosa en dos décadas, con utilidades que se desplomaron 59% y una rebaja crediticia de S&P. Pero en su entorno aseguran que el contexto adverso aceleró decisiones: una reorganización de las vicepresidencias, la incorporación de directores internacionales de primer nivel y la preparación del proyecto Natureza en Brasil, la mayor apuesta de crecimiento en la historia de la compañía. “Fue una buena mala suerte”, dicen quienes trabajan con él.

Por: María José Gutiérrez

Publicado: Sábado 28 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

María José Gutiérrez
<p>El turbulento primer año de Bernardo Larraín en la presidencia de CMPC</p>

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