CMPC reporta fuerte caída de utilidades en 2025, presionada por el precio de la celulosa

Empresas CMPC entregó este viernes su reporte de resultados para el ejercicio 2025, con utilidades atribuibles a los propietarios de la controladora de US$ 201,7 millones, lo que representó una caída de 59% respecto de 2024.

En tanto, los ingresos de actividades ordinarias alcanzaron los US$ 7.475 millones en 2025, lo que reflejó una baja interanual de 3%. Según detalló la firma ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), este retroceso se dio en un contexto en el que “el comparativo AoA, la disminución se explica principalmente por la caída del precio de la celulosa y por menores volúmenes en Biopackaging”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En el reporte, la empresa también abordó la situación de los incendios que sehan registrado a nivel país. Al respecto, afirmaron que hasta el 28 de enero cerca de 1.926 hectáreas de plantaciones de CMPC han sido afectadas en algún grado por 225 incendios rurales en Chile. Es por esto que aseguraron que “la compañía continúa realizando importantes esfuerzos para asegurar una respuesta temprana ante la detección de incendios y así prevenir su propagación”.

En paralelo, en el informe la compañía detalló que el 20 de enero recibieron el contrato de concesión para construir un terminal portuario en Río Grande, Brasil. “Esta infraestructura portuaria es un pilar logístico para viabilizar el proyecto Natureza. Su materialización está sujeta a la ejecución del proyecto, que se espera sea sometido a la aprobación del Directorio de CMPC a mediados de 2026”, informó.