Empresas Copec registra caída de 21% en utilidades en 2025

El resultado se vio impactado por una disminución en el resultado operacional de Arauco, en contraste con un mayor aporte de energía y minería.

La tarde de este jueves Empresas Copec presentó sus resultados financieros al cierre del ejercicio del 2025. En el período, la empresa registró una utilidad de US$ 887 millones lo que significó una disminución 21,1% en comparación con el 2024.

Por otro lado, la empresa ligada al Grupo Angelini, reportó ingresos de US$ 29,6 mil millones en 2025, lo que representó un aumento de 3,1% interanual.

Desde la firma, indicaron que la menor utilidad se dió por factores operacionales. En particular, la forestal Arauco anotó una baja por la caída en los precios de la celulosa. Asimismo, afirmaron que se vio parcialmente compensado por mayores volúmenes y menores costos unitarios de producción, sumado a un alza en los precios de paneles.

En concreto, Arauco registró una utilidad de US$ 41 millones al 31 de diciembre de 2025, lo que se compara con la utilidad de US$ 476 millones correspondiente al mismo período de 2024.

Dentro del grupo, el segmento energía mostró un mejor resultado operacional, explicado por Abastible y sus mayores ventas físicas en los distintos mercados, especialmente Perú, Colombia y Ecuador, además de completar su primer año de operaciones en España y Portugal “con una contribución relevante al desempeño del segmento”.

También se registró un mejor desempeño en Copec Chile, asociado al aumento en los volúmenes de venta y a un margen industrial “más favorable”.

A este escenario se suma el área minera con Cumbres Andinas que reportó una utilidad de US$ 638 millones ¨con un avance de un 71,2%¨. Según explicaron, se dio por el favorable escenario de precios del cobre y un aumento de ventas físicas de cátodos y concentrados.

Sin embargo, Metrogas registró un 54,7% menos de utilidad en comparación al 2024 y Pesquera Iquique-Guanaye (Igemar), anotó una disminución de 6,8% interanual.

El gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, sostuvo que “el ejercicio 2025 evidencia el valor de contar con un portafolio balanceado y resiliente, que aporta estabilidad a los flujos financieros en medio de las importantes inversiones que estamos impulsando. Mientras el negocio forestal estuvo condicionado por un escenario más débil en celulosa, en energía mantuvimos un desempeño robusto, basado en la eficiente operación de Copec y Abastible, y en minería alcanzamos resultados sobresalientes, apoyados en un entorno de precios favorable”.

Navarro agregó que "Esto nos permite mantener la disciplina financiera que nos caracteriza, velando además por la rentabilidad de todos los negocios, y focalizados en una ejecución impecable de los proyectos”, agregó.