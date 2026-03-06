SAAM cierra 2025 con utilidades récord de US$ 80,4 millones

Además, propuso un dividendo adicional de US$ 60,4 millones que, sumado al dividendo provisorio, totaliza US$ 80,4 millones con cargo a las utilidades 2025.

SAAM informó el viernes que en 2025 registró una utilidad histórica de US$ 80,4 millones, mientras que el EBITDA alcanzó los US$ 216,9 millones, un 15% más que en 2024. Los ingresos crecieron 9% en comparación con el ejercicio anterior.

“El año 2025 fue récord en ingresos y resultados, gracias a una combinación de la resiliente actividad de nuestros segmentos de negocio y un mejor mix de servicios, a lo que sumamos las eficiencias operacionales que hemos logrado. Estos avances son resultado de una estrategia consistente, que nos permiten ser líder en la región y nos abren la puerta a un nuevo ciclo en el que trabajaremos para proyectar a SAAM a nivel global”, destacó el gerente general de la compañía, Hernán Gómez, en un comunicado.

Entre 2021–2025, la empresa duplicó el tamaño de sus operaciones continuadas tras la venta de sus activos portuarios y se consolidó como un actor relevante y de escala en la industria logística del continente, con presencia desde Canadá hasta Chile.

La compañía informó, además, que el dDirectorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas un dividendo con cargo a las utilidades del año pasado por US$ 60,4 millones, adicional al dividendo provisorio por un total de US$ 20 millones ya distribuido en diciembre 2025.

Evolución por segmento

En el segmento de remolcadores (SAAM Towage), la compañía aumentó la rentabilidad, logrando un margen EBITDA de un 35,6%, un EBITDA de US$ 187 millones e ingresos 9% mayores, superando los US$ 526 millones. En logística aérea (Aerosan), se superó los US$ 105 millones de ingresos y el EBITDA aumentó un 16%, gracias a las mejoras en los niveles de servicio y seguridad.

Entre los hitos del año, la empresa destacó el acuerdo para la adquisición del 30% restante de Intertug, operación que permitirá a SAAM alcanzar el 100% de la propiedad y reforzar la presencia de la compañía en Colombia y México.

Un avance clave del año fue la puesta en marcha del Trapananda, el primer remolcador eléctrico de América Latina que hoy opera en Puerto Chacabuco, reafirmando el compromiso de la empresa con tecnologías que reduzcan la huella ambiental de la cadena logística.

Más recientemente, SAAM comunicó el cambio en la gerencia general. Tras años de liderazgo decisivo en la compañía, Macario Valdés dejó el cargo para asumir nuevos desafíos en Quiñenco. Desde el 1 de febrero, lo sucede en la gerencia general Hernán Gómez.