SAAM cierra 2025 con utilidades récord de US$ 80,4 millones
Además, propuso un dividendo adicional de US$ 60,4 millones que, sumado al dividendo provisorio, totaliza US$ 80,4 millones con cargo a las utilidades 2025.
Noticias destacadas
SAAM informó el viernes que en 2025 registró una utilidad histórica de US$ 80,4 millones, mientras que el EBITDA alcanzó los US$ 216,9 millones, un 15% más que en 2024. Los ingresos crecieron 9% en comparación con el ejercicio anterior.
“El año 2025 fue récord en ingresos y resultados, gracias a una combinación de la resiliente actividad de nuestros segmentos de negocio y un mejor mix de servicios, a lo que sumamos las eficiencias operacionales que hemos logrado. Estos avances son resultado de una estrategia consistente, que nos permiten ser líder en la región y nos abren la puerta a un nuevo ciclo en el que trabajaremos para proyectar a SAAM a nivel global”, destacó el gerente general de la compañía, Hernán Gómez, en un comunicado.
Entre 2021–2025, la empresa duplicó el tamaño de sus operaciones continuadas tras la venta de sus activos portuarios y se consolidó como un actor relevante y de escala en la industria logística del continente, con presencia desde Canadá hasta Chile.
La compañía informó, además, que el dDirectorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas un dividendo con cargo a las utilidades del año pasado por US$ 60,4 millones, adicional al dividendo provisorio por un total de US$ 20 millones ya distribuido en diciembre 2025.
Evolución por segmento
En el segmento de remolcadores (SAAM Towage), la compañía aumentó la rentabilidad, logrando un margen EBITDA de un 35,6%, un EBITDA de US$ 187 millones e ingresos 9% mayores, superando los US$ 526 millones. En logística aérea (Aerosan), se superó los US$ 105 millones de ingresos y el EBITDA aumentó un 16%, gracias a las mejoras en los niveles de servicio y seguridad.
Entre los hitos del año, la empresa destacó el acuerdo para la adquisición del 30% restante de Intertug, operación que permitirá a SAAM alcanzar el 100% de la propiedad y reforzar la presencia de la compañía en Colombia y México.
Un avance clave del año fue la puesta en marcha del Trapananda, el primer remolcador eléctrico de América Latina que hoy opera en Puerto Chacabuco, reafirmando el compromiso de la empresa con tecnologías que reduzcan la huella ambiental de la cadena logística.
Más recientemente, SAAM comunicó el cambio en la gerencia general. Tras años de liderazgo decisivo en la compañía, Macario Valdés dejó el cargo para asumir nuevos desafíos en Quiñenco. Desde el 1 de febrero, lo sucede en la gerencia general Hernán Gómez.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo: “Es una vergüenza estar cerca de los US$ 35.000 per cápita y tener esta cantidad de gente sin vivienda”
A días de dejar el Gobierno, el histórico socialista hace un repaso de los altos y bajos de su gestión, que van desde el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional hasta las crisis del caso Convenios y las deudas con las constructoras. “Yo no soy de los que arrancan de la realidad”, afirma.
La OCDE alerta por "inflación de calificaciones” e inequidades por distintas modalidades de contratos en el sector público en Chile
El organismo multilateral realizó propuestas centradas en el desarrollo de una arquitectura común de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la movilidad y la mejora de la gestión del desempeño.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete