SAAM completa compra del 100% de colombiana Intertug y consolida su dominio en el remolque marítimo de la región
La firma ligada al grupo Luksic ya tiene el 70% de la propiedad de las compañías que operan en Colombia y México. La transacción considera la inversión de US$ 30,5 millones.
SAAM, compañía del grupo Luksic y principal empresa de servicios de remolque marítimo en América, informó sobre la la firma de un acuerdo para adquirir el 30% restante de las sociedades de la colombiana Intertug, con lo que alcanzará el control total de la compañía que opera en Colombia y México.
La transacción -que se concretará en un plazo máximo de 30 días- considera una inversión de US$ 30,5 millones, y se enmarca en la estrategia de la firma de consolidar su negocio de remolcadores en la región.
La empresa ya había concretado en 2021 la compra del 70% de Intertug, lo que le permitió ingresar al mercado colombiano y fortalecer su posición en México. Con esta operación, SAAM completa el 100% de la propiedad, a excepción de una de las sociedades mexicanas, cuyo cierre dependerá de la autorización de las autoridades regulatorias, dijo la firma en un comunicado.
SAAM Towage, cuenta con una flota de más de 200 remolcadores, presentes en más de 100 puertos de América. Estas naves realizan anualmente más de 150.000 faenas, prestando apoyo crucial a una amplia gama de buques (portacontenedores, Ro-Ro, petroleros, de GNL, graneleros, etc.) y asistiendo en actividades de exploración offshore y en el creciente segmento de terminales de gas natural.
