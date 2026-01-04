Perfil de la población venezolana en Chile: un grupo al alza y con alto subempleo

Un número importante de venezolanos se desempeña en trabajos para los cuales están sobrecalificados. Quienes están en esta situación tendrían más incentivo para retornar a su país.

La población migrante en Chile ha sufrido cambios significativos. Si en 2006 la encuesta Casen estimaba en 163 mil las personas extranjeras en Chile, en 2023 -de acuerdo con los últimos datos del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)-, el número llega a 1.918.583 personas.

Una cifra en la cual la migración venezolana, producto de la situación política que vive dicho país, ha empujado al alza. Así, a diciembre de 2023, los migrantes venezolanos en Chile totalizaron 728.586 personas, lo que representa el 38% del total de extranjeros en el país. De hecho, fueron la comunidad que más aumentó.

De dicha cifra, y según la misma estimación del Sermig y el INE, 252.591 estarían en situación irregular.

Inserción laboral

Pero ¿cómo ha sido su incorporación laboral? De acuerdo con un análisis del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) -utilizando datos del INE actualizados al trimestre septiembre-noviembre-, en el país hay 466.204 venezolanos ocupados, y 44.536 desocupados.

Así, dicha población tiene una tasa de desempleo que se ubicó en 8,7% en dicho período, una cifra que es significativamente más alta que el 6,8% registrado en el mismo trimestre de 2024.

Al mirar en detalle la realidad laboral de este grupo, se observan varios indicadores que evidencian un complejo escenario laboral.

Y es que entre la población migrante hay una alta presencia de subempleo, es decir, son personas ocupadas que trabajan a jornada parcial, pero en forma involuntaria ya que les gustaría y están disponibles para desenvolverse por más horas en el muy corto plazo; o, bien, personas ocupadas con educación superior completa que desarrollan labores de mediana o baja calificación.

Así, la tasa de subempleo en este grupo se ubicó en 33,9%. Con relación a la informalidad, entre los migrantes venezolanos la tasa llega a 25,6%.

“Las cifras muestran un importante deterioro de la situación laboral para la población venezolana en el último año, marcado por un alza anual de la tasa de desempleo de 1,9 punto porcentual”, afirmó el director del OCEC UDP, Juan Bravo.

“Además, hay una elevada tasa de subempleo entre la comunidad venezolana, principalmente en la modalidad de subempleo por calificaciones, es decir, personas con educación superior completa que ejercen ocupaciones de mediana o baja calificación. Quienes están en estas situaciones pueden tener más incentivo a retornar a su país”, complementó Bravo.

En materia previsional, los datos de la Superintendencia de Pensiones -actualizados a septiembre de 2025- muestran que hay 450.715 afiliados venezolanos, lo que representa el 3,7% del total de afiliados al sistema.

Sin embargo, al mirar la cantidad de cotizantes, la cifra baja a 227.466 personas.