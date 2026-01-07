Tope imponible para AFP e isapre subiría a $ 3,6 millones y el del seguro de cesantía se elevaría a $ 5,4 millones

Según una estimación de la consultora previsional Alfredo Cruz y Cía., el máximo para cotizaciones durante 2026 se incrementarían a UF 90,79 y a UF 136,28, respectivamente.

Como todos los años, durante las próximas semanas, la Superintendencia de Pensiones informará el valor de los topes imponibles para 2026.

Actualmente, el máximo imponible para cotizaciones de AFP y salud llega a UF 87,8 (casi $ 3,5 millones) y a UF 131,8 en el caso del seguro de cesantía, lo que equivale a $ 5.239.688.

Según estimaciones de la consultora Alfredo Cruz y Cía., el máximo durante 2026 se elevaría a UF 90,79, lo que dejaría el indicador para previsión levemente sobre la barrera de los $ 3,6 millones y el del seguro de cesantía subiría a UF 136,28 (unos $ 5,4 millones).

La asesora previsional de Alfredo Cruz y Cía, Bernardita Infante, explicó que el ajuste del indicador obedece a la variación anual del Índice de Remuneraciones Reales (IRR), el que refleja la evolución de las remuneraciones nominales ajustadas por la variación del IPC.

De esta manera, para 2026, considerando que a noviembre el IPC acumula un alza cercana al 3,4%, se exhibiría un incremento equivalente en el tope imponible sobre el cual se calculan las cotizaciones obligatorias.

La experta recordó que "este mecanismo de ajuste se origina en la reforma previsional de 2008 y busca evitar que el tope imponible quede rezagado respecto de la evolución real de los salarios, reduciendo distorsiones entre ingresos efectivos y base de cotización, y contribuyendo a mejorar las tasas de reemplazo, especialmente en los tramos de renta más altos".

Efectos del alza

En cuanto a las implicancias para las personas, Infante señaló que en el caso de aquellos con rentas superiores al tope imponible, el ajuste implicará un mayor descuento mensual por concepto de cotización en AFP, isapre y seguro de cesantía.

En la práctica, esto se traduce en un mayor ahorro previsional y de cesantía, que se acumula mes a mes y sostuvo que a dicionalmente, este mayor descuento previsional genera una disminución en el impuesto de segunda categoría, ya que la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos se reduce al aumentar el monto destinado a cotizaciones obligatorias.