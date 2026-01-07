Tope imponible para AFP e isapre subiría a $ 3,6 millones y el del seguro de cesantía se elevaría a $ 5,4 millones
Según una estimación de la consultora previsional Alfredo Cruz y Cía., el máximo para cotizaciones durante 2026 se incrementarían a UF 90,79 y a UF 136,28, respectivamente.
Noticias destacadas
De esta manera, para 2026, considerando que a noviembre el IPC acumula un alza cercana al 3,4%, se exhibiría un incremento equivalente en el tope imponible sobre el cual se calculan las cotizaciones obligatorias.
Efectos del alza
En el caso de aquellos que cotizan por el tope y están en isapre, la asesora previsional advirtió que el aumento del máximo imponible obliga a los cotizantes a revisar su situación contractual, especialmente si su plan contempla pagos adicionales. "Esto se debe a que el 7% calculado sobre el nuevo tope puede implicar un mayor financiamiento del plan base, lo que eventualmente podría disminuir el monto del adicional a pagar", dijo.
Por otro lado, reordó que en el caso de las personas que cuentan con planes financiados exclusivamente con el 7% legal, podrían evaluar si este mayor aporte resulta conveniente para acceder a planes de mejor cobertura, considerando el nuevo nivel de cotización.
El mayor aporte en el caso de salud no genera excedentes, conforme a lo establecido por la Ley Corta de Isapres. "Sin embargo, sí puede permitir pactar otros beneficios con la isapre, especialmente para quienes buscan evitar revisiones o ajustes anuales en su plan de salud", sostuvo Infante.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Autoridad resuelve que proyecto que marcaría el debut de Cenco Malls en arriendo de departamentos en La Florida no requiere evaluación ambiental
Obra contempla un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete