León Fernández de Castro asumirá la dirección ejecutiva de la Asociación de AFP

El gremio, que reúne a seis de las siete administradoras del sistema, eligió al exHabitat en reemplazo de Paulina Yazigi.

Por: Nicolás Cáceres

Publicado: Miércoles 11 de marzo de 2026 a las 12:31 hrs.

<p>León Fernández de Castro.</p>

León Fernández de Castro.

