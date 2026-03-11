León Fernández de Castro asumirá la dirección ejecutiva de la Asociación de AFP
El gremio, que reúne a seis de las siete administradoras del sistema, eligió al exHabitat en reemplazo de Paulina Yazigi.
Este miércoles, no solo se concretó el cambio de mando en La Moneda. A través de un comunicado de prensa, la Asociación de AFP informó que León Fernández de Castro liderará el gremio que reúne a seis de las siete administradoras del sistema.
El gremio indicó que la nueva etapa que liderará el ejecutivo se desarrollará en un contexto especialmente relevante para el sistema previsional chileno, "marcado por los desafíos de implementación de la reforma, el fortalecimiento institucional y la necesidad de seguir contribuyendo, con mirada técnica y sentido de realidad, al desarrollo de mejores pensiones para las personas".
Fernández de Castro es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y MBA del IESE Business School de Barcelona. Fue gerente de planificación y desarrollo de AFP Habitat hasta el 31 de diciembre de 2025.
El ejecutivo cuenta con una reconocida trayectoria ejecutiva en materias vinculadas a pensiones, asuntos públicos, estrategia y mercado de capitales. Durante más de nueve años se desempeñó en funciones de alta responsabilidad en el sistema previsional, liderando iniciativas clave relacionadas con políticas públicas en pensiones, implementación de la reforma previsional, proyectos corporativos estratégicos y coordinación de procesos complejos de transformación institucional.
"A ello se suma una sólida experiencia en el sistema financiero, donde ha ejercido funciones vinculadas a banca privada, comités de inversión, financiamiento de equipamiento tecnológico y desarrollo de nuevos negocios", destacó el gremio.
A lo largo de su trayectoria, ha participado activamente en procesos de análisis técnico de reformas previsionales, en la evaluación de propuestas de política pública y en la articulación de equipos para abordar desafíos operativos, regulatorios y estratégicos de alta complejidad. Su experiencia combina una mirada técnica del sistema con conocimiento del funcionamiento institucional y regulatorio del sector.
"El directorio de la Asociación valora especialmente su experiencia, capacidad de liderazgo y profundo conocimiento del sistema previsional, destacando que su incorporación contribuirá a dar continuidad al trabajo que la entidad ha venido desarrollando en materias técnicas, legales, operativas y comunicacionales, siempre con foco en las personas y en el fortalecimiento del sistema", añadió el gremio.
Asimismo, la Asociación de AFP agradeció el liderazgo y el trabajo desarrollado por Paulina Yazigi -quien asumirá la vicepresidencia de BancoEstado- durante su gestión, período en el que la entidad tuvo una activa participación en la discusión pública sobre pensiones y en el proceso de implementación de la reforma previsional.
"En esta nueva etapa, la Asociación reafirma su compromiso de seguir aportando con una visión técnica, responsable y constructiva al debate previsional, poniendo en el centro a los afiliados, pensionados y trabajadores de Chile", concluyó el gremio.
