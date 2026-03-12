Conflicto en Medio Oriente: AFP Capital analiza impacto en fondos de pensiones
La guerra ha generado una volatilidad significativa en los mercados globales, situación que fue analizada por los expertos de la administradora.
Noticias destacadas
El conflicto en Medio Oriente, que ya suma 12 días de tensiones, ha puesto el foco en el Estrecho de Ormuz, una zona geográfica crítica por donde transita una parte del petróleo mundial.
El gerente de renta variable y activos alternativos de AFP Capital, Miguel Gravet, explicó en un webinar organizado por la firma que, cualquier disrupción en este flujo provoca inmediatamente un alza en el precio del crudo y del dólar, generando “incertidumbre y caídas en las bolsas internacionales”.
Gravet advirtió además que “los bancos centrales eventualmente podrían estar tentados a no bajar las tasas de interés como se esperaba hace unos meses, y por lo tanto, eso puede tener un efecto en las bolsas a nivel mundial”.
El rendimiento de los fondos
En el análisis por multifondos, el gerente de renta fija y moneda de la firma, Carlos Milla, detalló que el dólar ha actuado como un amortiguador para los fondos más riesgosos, como el A y el B, compensando en parte la caída de las acciones.
Por el contrario, en los fondos más conservadores como el E, los bonos en UF han sido el refugio principal al beneficiarse de la mayor inflación esperada.
Milla detalló que, si bien en marzo en los fondos A al D se ha observado una caída en la rentabilidad de entre 0,5% y 0,8%, y a pesar de la volatilidad que se ha visto en los mercados, “todavía mantienen buenas rentabilidades en lo que va del año, lo cual es una muy buena noticia para nuestros afiliados y pensionados”.
En la firma valoraron el rol de los activos alternativos, que actualmente representan cerca del 8% de la cartera, como instrumentos que protegen contra la inflación y no se mueven con la volatilidad de corto plazo.
Mirada de largo plazo
Un punto central de la discusión fue el comportamiento de los afiliados ante estos shocks geopolíticos. El gerente general de AFP Capital, Renzo Vercelli, recordó que durante episodios similares, muchos clientes se refugiaron en fondos conservadores tras las primeras caídas, perdiéndose la recuperación posterior de los mercados y destruyendo el valor de sus ahorros.
El ejecutivo indicó que “la volatilidad es algo a lo que vamos a tener que estar acostumbrados siempre. Los multifondos son fondos que están invertidos globalmente de manera muy diversificada y, por lo tanto, cualquier cosa que pase en los mercados globales que pueda impactar la inflación, tendrá impacto sin duda en el performance de los multifondos”.
Agregó que “no olvidemos que los fondos previsionales son de mediano y largo plazo y que muchas veces la historia nos ha demostrado que estos shocks son transitorios”.
Al respecto, Milla fue enfático en recomendar que las personas se mantengan en el fondo correspondiente a su edad y no intenten realizar "timing" de mercado, ya que los portafolios están diseñados con una mirada de largo plazo para ser resilientes ante eventos transitorios.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Startup respaldada por fundadores de Cornershop cambia de nombre y lanza "Atiéndete ahora, paga después" para gastos médicos
Gokei ahora es Skip. Su modelo apunta a rendir gastos médicos en salud y acaban de lanzar una solución para que usuarios puedan pagar el 30% de la boleta y el restante solo cuando la isapre o seguro les reembolse. Este año apuntan a llegar a Brasil y México.
Comienzan alegatos por primer "gueto vertical” de Concepción: Tribunal admite a vecinos como terceros independientes en la causa
Disputa mantiene en suspenso el proyecto de Inmobiliaria Lincoyán, que con una inversión de US$ 14 millones, proyecta un edificio de 25 pisos y 342 departamentos. Según el diseño original, más de la mitad de las unidades tendría una superficie inferior a 33,5 m2.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete