Conflicto en Medio Oriente: AFP Capital analiza impacto en fondos de pensiones

La guerra ha generado una volatilidad significativa en los mercados globales, situación que fue analizada por los expertos de la administradora.

El conflicto en Medio Oriente, que ya suma 12 días de tensiones, ha puesto el foco en el Estrecho de Ormuz, una zona geográfica crítica por donde transita una parte del petróleo mundial.

El gerente de renta variable y activos alternativos de AFP Capital, Miguel Gravet, explicó en un webinar organizado por la firma que, cualquier disrupción en este flujo provoca inmediatamente un alza en el precio del crudo y del dólar, generando “incertidumbre y caídas en las bolsas internacionales”.

Gravet advirtió además que “los bancos centrales eventualmente podrían estar tentados a no bajar las tasas de interés como se esperaba hace unos meses, y por lo tanto, eso puede tener un efecto en las bolsas a nivel mundial”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El rendimiento de los fondos

En el análisis por multifondos, el gerente de renta fija y moneda de la firma, Carlos Milla, detalló que el dólar ha actuado como un amortiguador para los fondos más riesgosos, como el A y el B, compensando en parte la caída de las acciones.

Por el contrario, en los fondos más conservadores como el E, los bonos en UF han sido el refugio principal al beneficiarse de la mayor inflación esperada.

Milla detalló que, si bien en marzo en los fondos A al D se ha observado una caída en la rentabilidad de entre 0,5% y 0,8%, y a pesar de la volatilidad que se ha visto en los mercados, “todavía mantienen buenas rentabilidades en lo que va del año, lo cual es una muy buena noticia para nuestros afiliados y pensionados”.

En la firma valoraron el rol de los activos alternativos, que actualmente representan cerca del 8% de la cartera, como instrumentos que protegen contra la inflación y no se mueven con la volatilidad de corto plazo.

Mirada de largo plazo

Un punto central de la discusión fue el comportamiento de los afiliados ante estos shocks geopolíticos. El gerente general de AFP Capital, Renzo Vercelli, recordó que durante episodios similares, muchos clientes se refugiaron en fondos conservadores tras las primeras caídas, perdiéndose la recuperación posterior de los mercados y destruyendo el valor de sus ahorros.

El ejecutivo indicó que “la volatilidad es algo a lo que vamos a tener que estar acostumbrados siempre. Los multifondos son fondos que están invertidos globalmente de manera muy diversificada y, por lo tanto, cualquier cosa que pase en los mercados globales que pueda impactar la inflación, tendrá impacto sin duda en el performance de los multifondos”.

Agregó que “no olvidemos que los fondos previsionales son de mediano y largo plazo y que muchas veces la historia nos ha demostrado que estos shocks son transitorios”.

Al respecto, Milla fue enfático en recomendar que las personas se mantengan en el fondo correspondiente a su edad y no intenten realizar "timing" de mercado, ya que los portafolios están diseñados con una mirada de largo plazo para ser resilientes ante eventos transitorios.