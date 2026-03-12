Walmart reparte US$ 25 millones entre los trabajadores de sus tiendas en Chile por "sólidos resultados operacionales"

La empresa dijo que implementaría esta medida como "un modelo de gestión anual".

Walmart Chile decidió implementar la entrega de un bono anual para los equipos que trabajan en las tiendas de la supermercadista, aludiendo al año de "sólidos resultados operacionales" que tuvo en 2025.

En total, la compañía reveló que invertirá US$ 25 millones en el bono.

"Forma parte de un modelo de gestión anual diseñado especialmente para la operación y que permite a los equipos de tienda participar directamente de los resultados de su propio local. Este enfoque, poco habitual en la industria del retail chileno, vincula el beneficio al cumplimiento de metas de ventas y a hitos operacionales específicos, reforzando una lógica de corresponsabilidad entre resultados, ejecución y reconocimiento", dijo la empresa en un comunicado.

El gerente de Operaciones de Walmart Chile, Alonso Sotomayor, sostuvo que "el 2025 fue un año particularmente desafiante, con metas altas, una competencia intensa y expectativas crecientes por parte de los clientes. Los equipos respondieron con foco, disciplina y compromiso, y este bono busca reconocer ese esfuerzo colectivo y los logros alcanzados en conjunto”.