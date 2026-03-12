Walmart reparte US$ 25 millones entre los trabajadores de sus tiendas en Chile por "sólidos resultados operacionales"
La empresa dijo que implementaría esta medida como "un modelo de gestión anual".
Noticias destacadas
Walmart Chile decidió implementar la entrega de un bono anual para los equipos que trabajan en las tiendas de la supermercadista, aludiendo al año de "sólidos resultados operacionales" que tuvo en 2025.
En total, la compañía reveló que invertirá US$ 25 millones en el bono.
"Forma parte de un modelo de gestión anual diseñado especialmente para la operación y que permite a los equipos de tienda participar directamente de los resultados de su propio local. Este enfoque, poco habitual en la industria del retail chileno, vincula el beneficio al cumplimiento de metas de ventas y a hitos operacionales específicos, reforzando una lógica de corresponsabilidad entre resultados, ejecución y reconocimiento", dijo la empresa en un comunicado.
El gerente de Operaciones de Walmart Chile, Alonso Sotomayor, sostuvo que "el 2025 fue un año particularmente desafiante, con metas altas, una competencia intensa y expectativas crecientes por parte de los clientes. Los equipos respondieron con foco, disciplina y compromiso, y este bono busca reconocer ese esfuerzo colectivo y los logros alcanzados en conjunto”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Startup respaldada por fundadores de Cornershop cambia de nombre y lanza "Atiéndete ahora, paga después" para gastos médicos
Gokei ahora es Skip. Su modelo apunta a rendir gastos médicos en salud y acaban de lanzar una solución para que usuarios puedan pagar el 30% de la boleta y el restante solo cuando la isapre o seguro les reembolse. Este año apuntan a llegar a Brasil y México.
Arrau tras asumir en el MOP: “Tenemos un plan desarrollado día a día, incluso hora a hora, con un equipo que ya se encuentra trabajando"
El nuevo titular de Obras Públicas sostuvo que van “estar mucho en terreno" para fortalecer la institución de la cartera y simplificar y agilizar la burocracia,
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete