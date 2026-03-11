CEO de Cencosud a un año de la muerte de Horst Paulmann: “Su legado sigue vivo en cada tienda”
Hasta este viernes, la compañía dispondrá de una acción conmemorativa en supermercados de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos.
“A un año de su partida, su legado sigue vivo en cada tienda, en cada equipo y en cada decisión que tomamos”, dijo el gerente general de Cencosud, Rodrigo Larraín, en una carta a los trabajadores de la compañía al conmemorarse -hoy, 11 de marzo- un año de la muerte de su fundador, Horst Paulmann.
“Don Horst nos dejó mucho más que una gran compañía. Nos dejó una manera de pensar: atreverse en grande, avanzar con valentía y dejar huella en cada paso. Ese espíritu -innovador, exigente y profundamente humano- es parte del ADN de Cencosud", sostuvo el CEO del conglomerado, quien añadió que para el fallecido empresario, “los clientes y los colaboradores eran el centro de todo”.
El grupo, controlado por los cuatro hijos de Paulmann, activó una serie de acciones “para honrar su memoria y reconocer su legado”.
Entre este miércoles 11 y el viernes 13 de marzo, Cencosud dispondrá de una acción conmemorativa en supermercados de Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos. “Durante las mañanas, colaboradores recibieron a los clientes en los accesos de algunas tiendas con una estación de café como gesto de cercanía y bienvenida”, explicó la empresa.
En estos puntos se instaló una mesa con una fotografía de Paulmann, un florero con flores amarillas —su color característico— y un código QR para que clientes y colaboradores dejaran mensajes, recuerdos o palabras en homenaje a su fundador. También se realizó un minuto de silencio en tiendas, en señal de respeto y recuerdo.
Junto a esto, en los accesos de las oficinas de Cenco Alto Las Condes, Cenco Florida y Cenco Costanera se instaló un atril con una imagen de Don Horst, acompañado de un arreglo floral en tonos amarillos. En paralelo, se transmitió en las pantallas internas de todos los países un video conmemorativo que mostró al empresario en terreno y recopiló algunas de sus frases más características.
Paulmann falleció a los 89 años en Alemania, el país donde nació un 22 de marzo de 1935. Murió siendo el tercer empresario más importante de Chile según la lista de Forbes -y 691 a nivel mundial-, dejando una millonaria herencia (valorada en unos US$ 3.300 millones) a sus hijos: Manfred, Heike, Peter y Hans, menor de edad.
Para este año, Cencosud anunció un plan de inversiones de US$ 600 millones, un monto similar a 2025, con foco en nuevas tiendas, renovaciones y desarrollos inmobiliarios.
La empresa, según dijo su gerente general en su reunión con inversionistas en Argentina, maneja más de 200 iniciativas para impulsar lo que denominó “la creación de valor” del conglomerado. ¿Las prioridades? Crecimiento orgánico en EEUU, Perú y Chile, sin depender de adquisiciones o fusiones; fortalecimiento del negocio en Colombia, Brasil y Argentina; crecimiento y expansión de Cenco Malls, su división de centros comerciales, y selección de nuevos formatos.
El directorio de Cencosud es liderado por Julio Moura Neto, un brasilero que fue muy amigo de Paulmann, avecindado en Florianópolis. Asumió el cargo en diciembre de 2023 tras la renuncia de la hija de Horst, Heike Paulmann, en medio de la crisis que se desató en la compañía luego que su exgerente general, Matías Videla, fuera sancionado por uso de información privilegiada.
