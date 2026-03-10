Ripley cierra 2025 duplicando sus utilidades y anuncia plan de inversiones por US$ 55 millones para 2026

Durante el ejercicio anterior, la compañía registró ganancias por $ 119.205 millones, lo que representa un alza de 120,8% respecto de 2024.

Ripley cerró 2025 con resultados históricos. Según sus estados financieros, durante el ejercicio anterior la compañía registró utilidades por $ 119.205 millones, lo que representa un alza de 120,8% respecto de 2024 y marca un récord para el retailer controlado por la familia Calderón.

Desde la empresa explicaron que este desempeño estuvo impulsado por el resultado positivo de todas sus líneas de negocio -retail, banco e inmobiliario- lo que consolida “su estrategia enfocada en eficiencia y rentabilidad” que la compañía ha venido desplegando en los últimos años.

En paralelo, los ingresos de la firma crecieron 6,3% y alcanzaron los $ 2,219 billones (millones de millones). Según detalló Ripley, este incremento fue impulsado principalmente por el desempeño del segmento retail en Perú, que registró un dinamismo en la venta de vestuario, además de la ejecución de la estrategia de crecimiento rentable y la mayor liquidez del período asociada a los retiros de fondos previsionales.

Al desempeño del negocio retail se sumó el positivo resultado del segmento bancario, impulsado por la expansión de la cartera de colocaciones, así como el crecimiento de Mall Aventura. Esto, indicaron, refleja la maduración de los nuevos centros comerciales en Perú, una mayor productividad, la renovación de contratos y la apreciación del sol peruano frente al peso chileno.

“El 2025 fue un año de avances relevantes para la compañía, con mejoras en el desempeño operacional de todos nuestros negocios. En retail fortalecimos la rentabilidad, en Banco Ripley continuamos consolidando un crecimiento responsable de la cartera apoyado en capacidades digitales y analítica avanzada, y en el negocio inmobiliario seguimos viendo una evolución positiva de nuestros activos en Chile y Perú. Estos resultados reflejan el trabajo realizado en los últimos años y nos motivan a seguir trabajando con disciplina para continuar fortaleciendo nuestro desempeño durante 2026”, detalló el CEO de Ripley Corp, Lázaro Calderón.

En términos de cifras, los ingresos del segmento retail aumentaron 5,3%, impulsados principalmente por el negocio en Perú. En Chile, en tanto, las ventas se mantuvieron relativamente estables, un desempeño que la compañía atribuyó al efecto del turismo de compras observado durante la primera mitad del año, fenómeno que se moderó en el segundo semestre.

Respecto al negocio bancario, los ingresos aumentaron 7,4%, mientras que el segmento inmobiliario registró un crecimiento de 21,5%.

Plan de inversiones para 2026

Junto con la entrega de resultados, el retailer también dio a conocer su plan de inversiones para 2026, el cual contempla desembolsos por $ 49.300 millones (cerca de US$ 55 millones), cifra que representa un incremento de 28% respecto de lo invertido en 2025.

Del total, cerca de un 48% se destinará al fortalecimiento del ecosistema omnicanal, con foco en tecnología y logística, con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del canal e-commerce y robustecer las plataformas digitales y las capacidades operativas de Banco Ripley.

El monto restante se orientará a la ampliación de centros comerciales, además de la mantención y remodelación de tiendas, priorizando la eficiencia y productividad por metro cuadrado.

En el negocio inmobiliario, la compañía también destacó el potencial de expansión de cerca de 40.000 metros cuadrados de GLA en instalaciones existentes de Mall Aventura. Durante 2025 se incorporaron 3.445 m2, principalmente asociados a ampliaciones en Mall Arequipa.

De cara a los próximos años, Ripley proyecta una ejecución gradual del remanente de esta superficie: cerca de un 6% se incorporaría en 2026, un 17% en 2027 y el 76% restante hacia 2028, dependiendo de las condiciones de mercado y del avance de las obras.