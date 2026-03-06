¿El último mensaje de Enrique Ostalé como presidente de Falabella? “El foco en nuestros negocios core ha sido determinante”

Ostalé agradeció el respaldo de los accionistas y subrayó que su confianza ha sido clave para impulsar decisiones estratégicas de largo plazo y priorizar la solidez del grupo.

La gran interrogante que envolvía a Falabella finalmente comenzó a despejarse esta semana. Se trataba de quiénes integrarían la alta cúpula del grupo tras la disolución del pacto de accionistas.

Según se fue conociendo en los últimos días, la lista de candidatos incluye cinco nombres ya conocidos en la mesa: María Cecilia Karlezi (Grupo Auguri), Juan Carlos Cortés Solari (Corso), Carlo Solari Donaggio (San Vitto), Paola Cúneo y Alfredo Moreno, este último respaldado por el clan Del Río.

Entre las nuevas incorporaciones destaca Fernando de Peña, exCEO de Mallplaza, quien fue apoyado por siete de los principales accionistas del grupo y que, además, corre con ventaja para asumir la presidencia del retailer.

A él se sumarían Tomás Müller Benoit, hijo de Tomás Müller Sproat, quien representará a su familia en el proceso; y Juan Pablo del Río Goudie, quien se perfila como el reemplazante de su hermano, José Luis del Río, luego de que este anunciara en enero su salida de distintos directorios. Además, según trascendió, en el cupo de las AFP llegaría la exministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Sin embargo, en la lista de nominados hay un nombre que no aparece y que hasta ahora jugaba un rol clave en el grupo: Enrique Ostalé. Fuentes cercanas explicaron que, además de dejar la presidencia, el exCEO de Walmart Chile también abandonará el directorio del retailer.

En paralelo a estos movimientos -y tal como exige la normativa- la compañía presentó su memoria anual correspondiente a 2025, documento que incluye la carta enviada a los accionistas por Ostalé, lo que vendría a constituir su último mensaje como presidente de Falabella.

El mensaje

En su misiva, el ingeniero comercial recalcó que 2025 fue un año en que la compañía evidenció una importante mejora en su rentabilidad y fortaleza financiera, recuperando así bases sólidas para proyectarse hacia el futuro.

“No es un punto de llegada, sino la afirmación de un proceso de transformación, que nos exige foco, disciplina y una manera más efectiva y colaborativa de trabajar como organización. En un entorno exigente (...), el grupo continuó avanzando en el fortalecimiento de sus fundamentos estratégicos, lo que se reflejó en una evolución muy positiva, por tercer año consecutivo, del desempeño bursátil de la acción durante 2025”, señaló Ostalé.

El ejecutivo añadió que una de las lecciones más relevantes de este período fue comprender que, frente a los desafíos, la respuesta no suele encontrarse en causas externas ni en factores extrínsecos.

En esa línea, explicó que la compañía optó por simplificar sus operaciones, concentrando la energía de la organización en lo esencial y poniendo al cliente en el centro de todas las decisiones. “El foco en nuestros negocios core y el fortalecimiento del ecosistema Falabella ha sido determinante”, indicó.

“El rol del directorio fue focalizar el esfuerzo, ayudando a definir con claridad qué hacer y dónde poner el énfasis, pero también -y de manera igualmente relevante- qué dejar de hacer. Agradezco también a nuestros accionistas por su continuo respaldo y por la confianza depositada en esta conducción de la compañía. Esa confianza es fundamental para impulsar decisiones estratégicas de largo plazo y avanzar en un proceso que privilegia la solidez por sobre los resultados circunstanciales”, se desprende de la carta.

Hacia el final de su mensaje, el presidente de Falabella puso el foco en el contexto país, señalando que Chile se encamina hacia una nueva etapa.

En concreto, sostuvo que el país avanza hacia un nuevo ciclo político caracterizado por un consenso transversal respecto de la necesidad de fortalecer el crecimiento, la inversión y la confianza.

“Grupo Falabella enfrenta esta etapa con una organización más simple y enfocada, con aprendizajes que hemos internalizado y con una estrategia que privilegia la efectividad y el largo plazo. Hoy están plenamente desplegadas las capacidades y fortalezas necesarias para seguir construyendo, sobre bases sólidas, el futuro auspicioso que tenemos por delante”, concluyó Ostalé.

La mirada del CEO

Además del mensaje del presidente, la memoria incluye la carta del gerente general de la compañía, Alejandro González. Al igual que Ostalé, el ejecutivo abordó la recuperación del grupo y señaló que “tras dos años de recuperación sostenida, iniciamos una nueva etapa orientada al crecimiento”.

“Mirando hacia adelante, el camino está claro: crecer con foco en el cliente, excelencia operacional, responsabilidad financiera e inversiones que fortalezcan ventajas estructurales”, destacó.

El gerente general agregó que la compañía buscará consolidar su liderazgo en Chile y profundizar su participación en mercados como Perú, Colombia y México, sobre la base de formatos y propuestas que ya han demostrado tracción.

En ese contexto, la firma anunció un plan de inversiones para 2026 por US$ 900 millones. De ese monto, US$ 500 millones estarán destinados a continuar la transformación de tiendas y malls; US$ 113 millones a la apertura de 17 nuevas tiendas; y US$ 265 millones a tecnología, particularmente al fortalecimiento del e-commerce y la banca digital.

“El éxito de 2025 es un logro colectivo. Y, sobre todo, es el punto de partida de una nueva etapa: una etapa en la que recuperamos, con humildad y determinación, el hambre de crecer”, concluyó González.