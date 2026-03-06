Tres refugios en clave bélica para navegar la volatilidad

Oro, activos en UF y acciones locales ligadas a la energía pueden servir para capear el temporal desatado por la guerra en Irán

Cuando el mercado ya había dejado atrás los últimos shock -estallido social, pandemia, Ucrania, inflación, aranceles- la guerra en Irán volvió a activar las alertas de los inversionistas. Mientras el impacto más directo ha sido la escalada del petróleo y el gas, las bolsas y las monedas emergentes también han sufrido desde el sábado pasado, cuando EEUU e Israel iniciaron su ataque a Teherán.

Esta semana ha sido intensa en las mesas de dinero, que intentan privilegiar activos con flujos predecibles, balances capaces de absorber noticias negativas y modelos de negocio que, por su propia naturaleza, capturen parte de la prima de riesgo que hoy se instala en los precios por la guerra en Medio Oriente.

En ese contexto, un informe de Morgan Stanley alertó de que Chile sería el país más golpeado de Latinoamérica por la escalada del petróleo -importa el 99% de lo que consume-, aunque el riesgo sería menor en el caso del gas, gracias al reciente aumento del flujo desde Argentina.

Pese al complejo panorama, los analistas explican que a nivel local hay un puñado de activos que, por su perfil defensivo o por cobertura directa al impacto energético, suelen funcionar como amortiguadores cuando la volatilidad explota.

Copec, “hedge” local ante shock energético

En un escenario donde el petróleo vuelve a dispararse, los analistas explican que en el IPSA hay algunas acciones que se deberían comportar bien ante la coyuntura. El papel de Copec tiene esa cualidad: su negocio de combustibles, junto con el componente forestal, vía Arauco, le otorga dos motores que pueden equilibrar los ingresos en caso de un shock más prolongado.

Aunque la acción controlada por el grupo Angelini ha caído un 6% desde que estalló el conflicto iraní, en el mercado señalan que se trata de una acción defensiva, con flujos estables y predecibles ante la crisis.

Desde BCI Corredor de Bolsa explican que “la diversificación de los negocios que posee la compañía le permitirá sortear con éxito la dinámica de precios de la celulosa, el que esperamos converja a un nivel de ciclo medio este año”.

Los resultados a diciembre de 2025 de Copec confirman la tesis. La compañía obtuvo utilidades por US$ 877 millones, y aunque estuvieron un 21% por debajo de las de 2024, los ingresos sí entregaron una sorpresa positiva al estar por encima de las previsiones, gracias a que el negocio de combustibles compensó la debilidad de la celulosa. Según el BCI, Copec tiene un potencial de upside de hasta 24%.

Copec ha ganado terreno sobre todo en el negocio del gas, lo que le entrega una buena dosis de flexibilidad ante la crisis bélica, con el estrecho de Ormuz cerrado. La filial Abastible ha logrado mayores ventas en Perú, Colombia y Ecuador y además completó su primer año de operaciones en España y Portugal, con una contribución relevante al desempeño del segmento.

Activos en UF para protegerse de la inflación

La UF tiende a recuperar protagonismo cuando el mercado teme que el costo de la energía se traduzca en inflación más persistente, porque permite mantener el valor real del ahorro y de los flujos. Eso es lo que debería ocurrir, según los analistas, si es que la guerra en Irán se prolonga.

La forma más directa de aprovecharlo es mediante depósitos a plazos en UF, que esta semana ya ofrecían retornos cercanos a UF+1,05%, tras estar casi dos años por debajo del umbral del 1%.

En las mesas de dinero explican que el mercado ya está anticipando inflaciones mensuales más altas a partir de marzo -febrero no alcanza a recoger el impacto- especialmente por el alza de la bencina, que esta semana ya subió $ 20 y que podría escalar otros $ 50 en las próximas semanas. A eso podrían sumarse tarifas más altas en las cuentas de luz y el transporte público.

Para inversionistas más avezados, señalan en el mercado, una buena alternativa para blindarse de la inflación sería apostar por bonos en UF, sobre todo con duraciones largas.

Los fondos mutuos en UF también pueden ser una buena alternativa para diversificar en este momento. Por ejemplo, Banco Itaú tiene el Fondo Mutuo Ahorro UF, que invierte al menos el 70% de su activo total en instrumentos con exposición a la UF. En tanto, Santander Asset Management ofrece el Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF, que invierte al menos el 60% del total en esa denominación, al igual que el Fondo Mutuo Retorno L.P. UF de Banchile.

Oro en récord, puede seguir subiendo

El metal dorado es el activo refugio por excelencia. Y es que el oro mantiene su valor debido a su escasez física, su durabilidad (no se oxida ni corroe) y es aceptado universalmente como reserva de valor. Además, el precio del oro no responde ni depende de ningún país en específico, por lo que, en momentos de incertidumbre, los inversionistas y bancos centrales acuden al oro, aumentando la demanda y, por ende, sosteniendo su valor.

Esta semana, el oro llegó hasta los US$ 5.400 la onza, rompiendo una vez más su récord histórico. Para hacerse una idea, hace un año la onza de oro se cotizaba en torno a los US$ 3.000.

Desde e-Toro, explican que “si el petróleo se mantiene por encima de los US$ 80, es probable que las expectativas de inflación se amplíen. El oro y una mayor exposición a las materias primas pueden servir como coberturas parciales contra la revalorización de los precios por inflación y la volatilidad geopolítica”.

En Chile, se puede comprar oro físico o invertir en fondos ETF a través de brokers y plataformas que permiten exponerse a índices ligados al precio del metal.