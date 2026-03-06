Estrecho de Ormuz: la ruta clave del petróleo y el GNL

La escalada de tensiones en Medio Oriente vuelve a poner en el centro del análisis al Estrecho de Ormuz, una de las rutas más críticas del comercio energético mundial. Por este paso marítimo transita cerca de una quinta parte del petróleo global y del gas natural licuado (GNL), por lo que cualquier interrupción o amenaza en la zona impacta tanto los precios del crudo como del gas, elevando la volatilidad en los mercados y los costos de transporte.





