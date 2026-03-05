Los salarios al descontar la inflación iniciaron el año con un nuevo crecimiento, aunque a menor ritmo

De acuerdo al INE, el Índice Real de Remuneraciones -que le resta la inflación al indicador- creció 2% en doce meses.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en enero de 2026, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en doce meses de 4,9% y 5,7%, respectivamente.

Una variación positiva en la que habría incidido el comportamiento del comercio, construcción y la industria manufacturera, sectores que consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.

El Índice Real de Remuneraciones -que le resta la inflación al indicador- creció 2% en doce meses, acumulando nula variación a enero de 2026. Un dato positivo, pero inferior al 2,4% registrado en diciembre.

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $ 7.212, anotando un alza interanual de 5,6%. Para las mujeres, el valor alcanzó $ 7.031, lo que significó una variación anual de 5,9%; mientras que para los hombres se situó en $ 7.378, registrando un aumento de 5,3% en el mismo período.

Así, el costo laboral medio por hora total fue $ 8.272, consignando un crecimiento de 6,2% en doce meses. Este valor se ubicó en $ 8.036 para las mujeres, con un alza de 6,6%, y en $8.489 para los hombres, con un aumento de 5,8% en el mismo período.

La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -4,7%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -5,3%.