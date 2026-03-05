Click acá para ir directamente al contenido
Los salarios al descontar la inflación iniciaron el año con un nuevo crecimiento, aunque a menor ritmo

De acuerdo al INE, el Índice Real de Remuneraciones -que le resta la inflación al indicador- creció 2% en doce meses.

Por: Carolina León

Publicado: Jueves 5 de marzo de 2026 a las 09:20 hrs.

