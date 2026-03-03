Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Laboral & Personas
Laboral & Personas

David Oddó es la apuesta del Presidente electo para liderar la Dirección del Trabajo

Al interior de la OPE ya sería un hecho que una de las balas de plata se utilizará en este servicio. El abogado cuenta con un paso previo por la DT en la administración de Piñera.

Por: Carolina León

Publicado: Miércoles 4 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

trabajo Laboral Ministros Kast Carolina León
<p>David Oddó es la apuesta del Presidente electo para liderar la Dirección del Trabajo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Contra todo pronóstico, la Comisión de Trabajo de la Cámara aprueba en general polémico proyecto de negociación ramal
2
Empresas

Siete accionistas de Falabella postulan a Fernando de Peña al directorio y asoma como presidente del retailer
3
Economía y Política

Kaiser anuncia comisión investigadora por “naves piratas de la flota pesquera china” que recalan en puertos chilenos y por el TAG
4
Economía y Política

Humo blanco: Kast y Quiroz definen al nuevo director del SII y al coordinador tributario de Hacienda
5
Empresas

Una de las mayores constructoras de viviendas sociales acusa “profunda crisis financiera” y recorta la mitad de su personal
6
Empresas

En evento en Canadá: dueña de Dominga asegura que espera "iniciar obras tempranas este año” a pesar del fallo de la Corte
7
Empresas

Tras 12 años de trámites y polémicas, ampliación del Puerto de Valparaíso obtiene luz verde ambiental
8
Economía y Política

Sebastián Claro: “El arte para América Latina es cuidar la relación comercial con China sabiendo que vamos a tener a Estados Unidos respirando fuerte”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete