Mala noticia para los bolsillos al inicio de marzo: ENAP informa que los precios de las gasolinas subirán en torno a $20 desde mañana jueves

Mientras el mundo sigue atento la guerra en Medio Oriente y su impacto en los precios del petróleo, ENAP informó en la tarde del miércoles que el precio de las gasolinas de 93 y 97 octanos subirán $18,8 y $20,9 por litro esta semana, respectivamente, considerando el precio de importación de productos, el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).

Asimismo, el precio del diésel aumentará $19,3 por litro, indicó ENAP. En tanto, para el GLP de uso vehicular se calcula un incremento de $11,8 por litro, mientras que el único producto que tendrá un descenso será el kerosene, con -$ 27,9 por litro.

Cabe recordar que ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en el mercado interno, pero tiene un papel de comercializador mayorista de los distintos derivados de los hidrocarburos hacia las empresas distribuidoras, que atienden a los consumidores y fijan sus precios de venta.