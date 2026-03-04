Mala noticia para los bolsillos al inicio de marzo: ENAP informa que los precios de las gasolinas subirán en torno a $20 desde mañana jueves
Asimismo, el precio del diésel aumentará $19,3 por litro, indicó ENAP.
Noticias destacadas
Mientras el mundo sigue atento la guerra en Medio Oriente y su impacto en los precios del petróleo, ENAP informó en la tarde del miércoles que el precio de las gasolinas de 93 y 97 octanos subirán $18,8 y $20,9 por litro esta semana, respectivamente, considerando el precio de importación de productos, el Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO) y el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP).
Asimismo, el precio del diésel aumentará $19,3 por litro, indicó ENAP. En tanto, para el GLP de uso vehicular se calcula un incremento de $11,8 por litro, mientras que el único producto que tendrá un descenso será el kerosene, con -$ 27,9 por litro.
Cabe recordar que ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en el mercado interno, pero tiene un papel de comercializador mayorista de los distintos derivados de los hidrocarburos hacia las empresas distribuidoras, que atienden a los consumidores y fijan sus precios de venta.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete