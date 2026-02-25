Más de un tercio de los almacenes en Chile fue víctima de delitos en enero

La Región Metropolitana presenta la tasa de victimización más alta (38%), mientras que solo el 44% de los locatarios afectados a nivel nacional denunció los hechos, según una encuesta de la CCS y Almacenes Digitales.

Un 36% de los almacenes tradicionales a nivel nacional fue víctima de algún tipo de delito durante enero pasado, según una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Almacenes Digitales, que expone la compleja situación de seguridad que enfrenta el comercio minorista.

El sondeo reveló que la incidencia delictiva varía a lo largo del país, indicaron la CCS y Almacenes Digitales en un comunicado difundido este miércoles.

La Región Metropolitana, por ejemplo, lidera las cifras, con un 38% de sus almacenes afectados, superando el promedio nacional. Le siguen las zonas Norte y Sur, ambas con una tasa de victimización del 35%. La zona Centro Norte, en contraste, registra el índice más bajo, con un 29%, situándose siete puntos porcentuales por debajo de la media.

Según estimaciones de la CCS basadas en información del SII, en Chile operan cerca de 95 mil establecimientos de este tipo. Esto permite inferir que solo en enero, se habrían registrado al menos 34 mil delitos contra almacenes, de los cuales únicamente unos 15 mil habrían sido denunciados formalmente.

“Los resultados de esta encuesta son una señal de máxima alerta. Que más de un tercio de los almacenes sea víctima de delitos en un solo mes confirma que la inseguridad es un problema estructural que golpea al corazón de nuestras comunidades, no solo por el impacto económico, sino porque erosiona el rol social que estos negocios cumplen”, señaló la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial.

Uno de los datos más preocupantes que arroja la encuesta es la baja tasa de denuncias. Del total de comerciantes que sufrieron un ilícito solo el 44% formalizó el hecho ante las autoridades. Se observa una fuerte disparidad regional en este ámbito: mientras en la zona Norte se denuncia el 64% de los delitos, en la Centro Norte esta cifra apenas alcanza el 32%. Esta brecha sugiere una alta "cifra oculta" de criminalidad y una baja expectativa sobre los resultados del proceso judicial.

El impacto de la delincuencia no se limita a los dueños de los locales, quienes son los principales afectados, en un 49% de los casos. La encuesta detalla que los colaboradores (empleados) son víctimas directas en un 26% de los incidentes y, de manera alarmante, los propios clientes lo son en un 24% de las ocasiones. El foco principal de la delincuencia en este sector es el robo de mercadería (57%), aunque también se evidencia la sustracción de bienes de la empresa (como computadores, con un 24%) y del dinero en efectivo (19% de los casos). Esto sugiere un perfil delictivo orientado principalmente a la reducción de especies sustraídas.

La percepción de inseguridad entre los locatarios es consistente con las cifras. El 26% de los encuestados califica el problema de la delincuencia como "grave" o "muy grave" para la viabilidad de su negocio. Adicionalmente, al consultar sobre la evolución del problema en el último año, un 34% de los comerciantes indica que la situación ha empeorado frente a un 18% que percibe una mejoría.

Christián Metzel, CEO de Almacenes Digitales, señaló que "estos resultados van más allá de una cifra; revelan un cambio profundo en la forma en que opera el comercio de barrio. El hecho de que un 44% de los almacenes ya haya instalado rejas y un 32% haya modificado sus horarios de atención demuestra que la inseguridad no es solo una percepción, sino una realidad que obliga a tomar medidas drásticas. Estas decisiones, aunque necesarias para la seguridad, transforman la experiencia de compra del cliente y limitan las oportunidades de venta, afectando directamente la sostenibilidad de miles de negocios familiares".

Frente a esta realidad, Vial agrega que no se puede quedar solo en una situación de diagnóstico. “Como Cámara de Comercio de Santiago insistimos en la urgencia de una colaboración público-privada robusta para implementar estrategias de prevención territoriales. Se requiere una acción decidida y coordinada por parte de las autoridades para proteger a los comerciantes, a sus colaboradores y a los vecinos que dan vida a nuestros barrios”, puntualizó.