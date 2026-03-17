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La dura advertencia de JPMorgan: "El drenaje fiscal de Mepco añade un riesgo exógeno importante que podría desplazar el gasto en reconstrucción”

El banco de inversión norteamericano envió un informe a clientes analizando a fondo la situación presupuestaria que recibe el nuevo Gobierno.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 18:26 hrs.

Amanda Santillán Hacienda Congreso presupuesto bancos de inversión JP Morgan
<p>La dura advertencia de JPMorgan: "El drenaje fiscal de Mepco añade un riesgo exógeno importante que podría desplazar el gasto en reconstrucción”</p>

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