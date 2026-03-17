Biministro Mas: "La recuperación de Chile no ocurrirá por decreto ministerial, necesitamos que el mundo empresarial pase a la ofensiva"
El titular de Economía y Minería hizo un sentido llamado al sector privado durante su intervención en el SURA Advisory Forum.
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Con un sentido llamado al mundo privado a creer y apostar por Chile, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se presentó por primera vez en su cargo ante inversionistas, donde subrayó que en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast “creemos en la empresa privada (...), y queremos más y mejores empresas que impacten positivamente”.
Así, ante un salón lleno en el Hotel W, el agrónomo fue el encargado de abrir el SURA Advisory Forum, donde apuntó directamente a los presentes: “La recuperación de Chile no depende solo de lo que estamos en el gobierno, sino que por sobre todo de ustedes”.
“Los invito a creer con más fuerza que nunca en Chile y los chilenos; los invito a invertir con más fuerza que nunca en nuestro país. La recuperación económica y social de Chile no ocurrirá por un decreto ministerial, necesitamos que el mundo empresarial pase a la ofensiva”, insistió.
Respecto a su mandato y su misión en el cargo, Mas indicó que la tarea de la actual administración será “restaurar el verdadero sentido de la política económica, habilitar e impulsar la iniciativa creadora de las personas, poniendo al Estado al servicio del emprendimiento y no en su contra, como ha sido la lógica en los últimos años”.
En esa línea, agregó que “no necesitamos más regulaciones, sino simplificar, racionalizar y facilitar”. Para ello, dijo que promoverán una profunda modernización regulatoria -con cinco puntos focales iniciales- a través de la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que transformará la manera en que se entregan permisos y autorizaciones del Consejo de Monumentos, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, la Dirección General de Aguas y del mundo de las pymes.
Asimismo, sostuvo que el Gobierno está estudiando la reincorporación de una fórmula como la del histórico DL600 “para que la inversión en Chile vuelva a despegar”, y defendió el anuncio hecho por el Presidente sobre la eliminación del impuesto a la ganancia de capital: “Eso es, en esencia, remover un freno de mano a la inversión productiva de nuestro país”.
“No debemos ahuyentar la inversión, sino atraerla ofreciendo certezas, reglas claras y oportunidades”, recalcó. “Queremos cambiar en forma clara y contundente la lógica del Estado. Debemos pasar de un Estado paralizador y suspicaz frente a los proyectos, a un Estado facilitador, colaborador y que incentive la inversión privada. Vamos a apostar de forma decidida por una simplificación regulatoria para combatir frontalmente la permisología que tantas personas, emprendedores, inversionistas y empresas sufren a la hora de sacar adelante un proyecto”.
Durante los 13 minutos de su intervención, Mas sostuvo que el país cumplió más de una década con un crecimiento "mediocre" debido, en mayor medida, a "la aplicación de un conjunto de ideas equivocadas sobre la economía que ahogaron la iniciativa privada, miraron con desconfianza la actividad empresarial y frenaron el crecimiento de las empresas".
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