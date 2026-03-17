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BHP nombra a Brandon Craig como nuevo CEO desde julio y cierra ciclo de Mike Henry tras seis años

El actual presidente de la minera en las Américas asumirá el liderazgo de la firma en medio de una estrategia enfocada hacia el cobre.

Por: P. Marchetti y M. G. Arteaga

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 18:41 hrs.

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<p>BHP nombra a Brandon Craig como nuevo CEO desde julio y cierra ciclo de Mike Henry tras seis años</p>

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