BHP nombra a Brandon Craig como nuevo CEO desde julio y cierra ciclo de Mike Henry tras seis años
El actual presidente de la minera en las Américas asumirá el liderazgo de la firma en medio de una estrategia enfocada hacia el cobre.
Noticias destacadas
A menos de 24 horas del millonario anuncio de inversión de BHP en Chile, la gigante minera anunció este martes la designación de Brandon Craig como su nuevo CEO a nivel global, quien asumirá el cargo el 1 de julio de 2026 en reemplazo de Mike Henry, poniendo fin a un ciclo de más de seis años al frente de la mayor minera del mundo.
Craig, actual presidente de BHP Américas, fue elegido tras un proceso formal de sucesión. El ejecutivo suma más de 25 años de trayectoria en la compañía, con roles tanto operacionales como corporativos. Desde su posición ha liderado la estrategia de crecimiento en minerales clave para la transición energética -como el cobre- en Canadá, Estados Unidos y Sudamérica, periodo en el que la firma angloaustraliana se consolidó como el mayor productor de cobre a nivel global.
El presidente del directorio, Ross McEwan, destacó en un comunicado que Craig posee la “disciplina y enfoque” necesarios para impulsar la estrategia de la empresa, junto con su cartera de proyectos de crecimiento.
Craig también encabezó previamente el negocio de mineral de hierro en Australia Occidental, donde fortaleció el liderazgo de BHP como productor de bajo costo y altos márgenes.
En sus primeras declaraciones como CEO designado, Craig señaló que es “un honor y un privilegio” asumir la posición y se comprometió a continuar generando valor de largo plazo para los accionistas, junto con mantener una cultura de alto desempeño.
Por su parte, el CEO saliente, Mike Henry, valoró los avances logrados durante su administración, periodo en el que la firma se enfocó en simplificar su portafolio, reforzar su posición en cobre y potasa, y mejorar sus indicadores operacionales y de seguridad.
Bajo su liderazgo, BHP también avanzó en sostenibilidad, con una reducción del 30% en emisiones operacionales y el logro de una fuerza laboral con balance de género, además de entregar cerca de US$ 80 mil millones a los accionistas.
La transición en la principal minera del mundo ocurre en un contexto de fuerte foco en minerales críticos para la electrificación y la transición energética, áreas donde la compañía ha concentrado su estrategia de crecimiento.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Mundo empresarial sale a respaldar al Gobierno tras retiro de proyecto de negociación colectiva multinivel
Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) dijeron que la decisión “permite reencauzar la discusión hacia una agenda laboral moderna, que impulse la productividad y la inversión”.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete