BHP nombra a Brandon Craig como nuevo CEO desde julio y cierra ciclo de Mike Henry tras seis años

El actual presidente de la minera en las Américas asumirá el liderazgo de la firma en medio de una estrategia enfocada hacia el cobre.

A menos de 24 horas del millonario anuncio de inversión de BHP en Chile, la gigante minera anunció este martes la designación de Brandon Craig como su nuevo CEO a nivel global, quien asumirá el cargo el 1 de julio de 2026 en reemplazo de Mike Henry, poniendo fin a un ciclo de más de seis años al frente de la mayor minera del mundo.

Craig, actual presidente de BHP Américas, fue elegido tras un proceso formal de sucesión. El ejecutivo suma más de 25 años de trayectoria en la compañía, con roles tanto operacionales como corporativos. Desde su posición ha liderado la estrategia de crecimiento en minerales clave para la transición energética -como el cobre- en Canadá, Estados Unidos y Sudamérica, periodo en el que la firma angloaustraliana se consolidó como el mayor productor de cobre a nivel global.

El presidente del directorio, Ross McEwan, destacó en un comunicado que Craig posee la “disciplina y enfoque” necesarios para impulsar la estrategia de la empresa, junto con su cartera de proyectos de crecimiento.

Craig también encabezó previamente el negocio de mineral de hierro en Australia Occidental, donde fortaleció el liderazgo de BHP como productor de bajo costo y altos márgenes.

En sus primeras declaraciones como CEO designado, Craig señaló que es “un honor y un privilegio” asumir la posición y se comprometió a continuar generando valor de largo plazo para los accionistas, junto con mantener una cultura de alto desempeño.

Por su parte, el CEO saliente, Mike Henry, valoró los avances logrados durante su administración, periodo en el que la firma se enfocó en simplificar su portafolio, reforzar su posición en cobre y potasa, y mejorar sus indicadores operacionales y de seguridad.

Bajo su liderazgo, BHP también avanzó en sostenibilidad, con una reducción del 30% en emisiones operacionales y el logro de una fuerza laboral con balance de género, además de entregar cerca de US$ 80 mil millones a los accionistas.

La transición en la principal minera del mundo ocurre en un contexto de fuerte foco en minerales críticos para la electrificación y la transición energética, áreas donde la compañía ha concentrado su estrategia de crecimiento.