Producción de cobre de Chile anota su peor enero en 22 años y desafía metas mineras del nuevo Gobierno

El ministro Jorge Quiroz dijo antes de asumir el cargo que, a través de cambios normativos, se mejoraría el desempeño cuprífero del país en "al menos 10% en los próximos 12 a 24 meses".

El inicio de 2026 para la producción de cobre en Chile perdió el tranco con el que cerró los últimos meses del año anterior. Así lo revelan las cifras publicadas por Cochilco correspondientes al mes de enero, donde se advierte que el desempeño total de las principales operaciones del mayor productor del metal rojo a nivel global totalizaron 410 mil toneladas, lo que representa una caída del 3% interanual y del 24% respecto a diciembre.

En una mirada histórica, el dato para el primer mes del año es el más bajo desde enero de 2004, cuando la industria alcanzó 384,7 mil toneladas, según cifras del organismo técnico.

En un doble click a la primera cifra de 2026, Escondida fue la operación que más contribuyó al resultado de enero, con un total de 105 mil toneladas mensuales, registrando una baja de 4% versus enero de 2025 y de 5,8% comparado con diciembre pasado. En segundo lugar se posicionó Codelco, que produjo 91 mil toneladas métricas de cobre a través de sus siete divisiones y de 100,2 mil toneladas al sumar sus participaciones en El Abra y Anglo American Sur.

El caso del desempeño de la cuprera estatal salta a la vista, debido a que su producción divisional representó una baja de 1,8% interanual y un descenso del 47% con respecto a diciembre, registrando su cuarto peor resultado mensual en más de una década. Cabe recordar que en el mes de diciembre la Corporación cerró con una producción histórica de 172,3 mil toneladas.

Según comentó Codelco a Reuters, Codelco afirmó que el aumento de su producción a fines de 2025 se debía al mayor uso de las existencias almacenadas, a fuentes de material no planificadas y a un mejor rendimiento en algunas divisiones. Lo anterior, en medio de dudas de analistas respecto a las cifras, las cuales ayudaron a la estatal a superar en 0,45% su producción de 2024, totalizando 1,334 millones de toneladas anuales.

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Desafiante 2026 y 2027

La producción de cobre de 2025 alcanzó 5,4 millones de toneladas en Chile, lo que significó un retroceso del 1,65% respecto al año previo. Justamente en el último trimestre del año, frente al ascenso meteórico del precio del cobre y la antesala del cambio de gobierno, el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó la relevancia que tendría para La Moneda de José Antonio Kast el aumento de la producción minera.

En esa línea, aseguró durante un evento de Icare que era posible subir el desempeño cuprífero del país "al menos 10% en los próximos 12 a 24 meses; y lo vamos a hacer". Para ese logro, adelantó una serie de cambios normativos que destrabarían más de medio millón de toneladas de cobre.

Por su parte, el principal gremio minero del país, la Sonami, respaldó los cálculos y estrategia del hombre de los números del Presidente Kast, que se traducirían en la superación de la tan anhelada meta de las 6 millones de toneladas anuales.

El último informe anual de Cochilco -al que tuvo acceso DF- pronostica que en 2026 la producción total de Chile llegue a 5,61 millones de toneladas, para luego escalar a 5,97 millones en 2027. Sin embargo, desde ese año y hasta 2030, la industria atravesaría un descenso progresivo hasta las 5,43 millones de toneladas. Así, según el organismo técnico, la meta de las 6 millones de toneladas se alcanzaría recién en 2033, seis años después que lo estimado en el reporte anual anterior, que esperaba 6,07 millones en 2027.

En su primera semana como biministro de Economía y Minería, Daniel Mas convocó a los más importantes ejecutivos mineros de las compañías que operan en el país para abordar los desafíos del sector. Tras la cita, comprometió convertir 90 permisos en autorizaciones firmadas en los próximos meses, para después sumar otras 100 autorizaciones y llegar a cerca de 200, con el objetivo de agilizar la entrega de permisos sectoriales.