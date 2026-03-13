Biministro Mas fija metas para permisos mineros tras cita con altos ejecutivos de empresas: "Queremos facilitarles la inversión"

En su primer encuentro con las grandes compañías del sector, el titular de Economía y Minería aseguró que convertirá 90 permisos en autorizaciones firmadas en los próximos seis meses.

“Queremos que Chile vuelva a ser una potencia minera a nivel mundial", dijo el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, a la salida de su primera reunión en el cargo junto a los principales ejecutivos de las mayores mineras que operan en el país, donde se abordaron las propridades y desafíos del sector, con un marcado foco en el impulso de nuevas inversiones y la aceleración de los permisos sectoriales.

La cita realizada en la ciudad de Antofagasta se extendió aproximadamente por dos horas y contó con la participación de nombres como Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco; Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Minerals del grupo Luksic; Patricio Hidalgo, CEO de Anglo American Chile; Mario Larenas, country manager de la estadounidense Freeport-McMoRan en Chile; Amparo Cornejo, Chief Sustainability Officer de Teck; Juan Andrés Morel, Chief Operating Officer de Lundin Mining; Gonzalo Guerrero, vicepresidente del directorio de SQM; Marcelo Bustos, CEO de Sierra Gorda SCM y Andrés Souper, gerente general de Glencore Chile.

"Hemos hablado sobre cuál es la potencialidad de la minería en Chile, cuáles son sus dolores y qué es lo que tenemos que hacer para facilitar para que haya más producción, que haya más minería y a través de eso que haya más progreso social y cambiemos la vida a muchos habitantes de este país y de esta región, porque estamos en esta región, debido a que estamos en un gobierno en que el Presidente nos ha pedido que se despliegue por regiones", dijo Mas.

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Asimismo, entregó un mensaje directo a los inversionistas: "Queremos facilitarles la inversión, queremos un Estado facilitador. Sabemos que los permisos se fueron complicando en el último tiempo. Es por eso, que estamos implementando la ley Marco de autorizaciones sectoriales para acortar esos plazos y así poder hacer que esas inversiones lleguen en muchos menos años. Entendiendo que la minería es un rubro que funciona en el largo plazo”.

En concreto, el biministro -que estuvo siempre acompañado del subsecretario de Minería, Álvaro González- detalló que "estamos trabajando para convertir 90 permisos en autorizaciones firmadas, yo diría, en los próximos seis meses y, en una segunda etapa, agregar otras siete autorizaciones firmadas para completar alrededor de 200, que es la mitad de los trámites que tiene que hacer uno en sectorialmente cualquiera de estos proyectos”.

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Consultado sobre si se continuará con la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el gobierno anterior, el biministro respondió: "Estamos estudiando, llevamos dos días y lo que nos interesa a nosotros que, en cuanto a la minería en general y el litio en particular, logremos que las compañías puedan tener certezas, puedan hacer sus inversiones con tranquilidad y puedan tener producción en el corto plazo. Vamos a mirar para que esa estrategia (la del litio) sea coincidente con el objetivo que buscamos”.

Antes de la cita con los altos ejecutivos, el biministro y el subsecretario tuvieron un encuentro de trabajo con el gobernador de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, y posteriormente sostuvieron una reunión con la delegada presidencial, Katherine López Rivera.