Biministro Daniel Mas convoca a grandes CEO mineros en Antofagasta para su debut ante la industria: desde Codelco y SQM hasta gigantes mundiales
El titular de las carteras de Economía y Minería estará acompañado durante la cita por el subsecretario del sector, Álvaro González.
Noticias destacadas
En su debut ante la principal industria del país como biministro de Economía y Minería, Daniel Mas convocó a los principales ejecutivos y representantes de una serie de grandes mineras que cuentan con operaciones en Chile, con los cuales se reunirá junto al subsecretario del ramo, Álvaro Gonzáles, este viernes 13 de marzo en la ciudad de Antofagasta, específicamente en la sede de la Delegación Presidencial Regional.
El objetivo de la cita -informada oficialmente este jueves por la cartera- es abordar la serie de desafíos del sector y las prioridades establecidas al respecto por la nueva administración de José Antonio Kast.
Según fuentes conocedoras del encuentro consultadas por DF, los invitados están siendo contactados uno por uno y ya han confirmado su asistencia: Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco; Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Minerals del grupo Luksic; Patricio Hidalgo, CEO de Anglo American Chile; Mario Larenas, country manager de la estadounidense Freeport-McMoRan en Chile.
El listado continúa con Juan Andrés Morel, Chief Operating Officer de Lundin Mining; Gonzalo Guerrero, vicepresidente del directorio de SQM; Marcelo Bustos, CEO de Sierra Gorda SCM y Andrés Souper, gerente general de Glencore Chile. Entre otros asistentes estarían altos representantes de Teck y BHP.
En el mismo viaje a la ciudad nortina, Mas y González también se reunirán con representantes de la pequeña y mediana minería, como la Asociación Gremial Minera de Antofagasta, presidida por Patricio Céspedes, quien recientemente postuló a la presidencia de la Sonami, pero fue vencido por Jorge Riesco.
Cabe recordar que antes de asumir como biministro, el 26 y 27 de febrero, el empresario e ingeniero agrícola sostuvo reuniones con pequeños y medianos mineros en Copiapó, Vallenar y Coquimbo.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Startup respaldada por fundadores de Cornershop cambia de nombre y lanza "Atiéndete ahora, paga después" para gastos médicos
Gokei ahora es Skip. Su modelo apunta a rendir gastos médicos en salud y acaban de lanzar una solución para que usuarios puedan pagar el 30% de la boleta y el restante solo cuando la isapre o seguro les reembolse. Este año apuntan a llegar a Brasil y México.
Comienzan alegatos por Torre Lincoyán: Tribunal admite en la causa a vecinos que denuncian primer “gueto vertical” de Concepción
Disputa mantiene en suspenso el proyecto de Inmobiliaria Lincoyán, que con una inversión de US$ 14 millones, proyecta un edificio de 25 pisos y 342 departamentos. Según el diseño original, más de la mitad de las unidades tendría una superficie inferior a 33,5 m2.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete