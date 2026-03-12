Biministro Daniel Mas convoca a grandes CEO mineros en Antofagasta para su debut ante la industria: desde Codelco y SQM hasta gigantes mundiales

El titular de las carteras de Economía y Minería estará acompañado durante la cita por el subsecretario del sector, Álvaro González.

En su debut ante la principal industria del país como biministro de Economía y Minería, Daniel Mas convocó a los principales ejecutivos y representantes de una serie de grandes mineras que cuentan con operaciones en Chile, con los cuales se reunirá junto al subsecretario del ramo, Álvaro Gonzáles, este viernes 13 de marzo en la ciudad de Antofagasta, específicamente en la sede de la Delegación Presidencial Regional.

El objetivo de la cita -informada oficialmente este jueves por la cartera- es abordar la serie de desafíos del sector y las prioridades establecidas al respecto por la nueva administración de José Antonio Kast.

Según fuentes conocedoras del encuentro consultadas por DF, los invitados están siendo contactados uno por uno y ya han confirmado su asistencia: Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco; Iván Arriagada, CEO de Antofagasta Minerals del grupo Luksic; Patricio Hidalgo, CEO de Anglo American Chile; Mario Larenas, country manager de la estadounidense Freeport-McMoRan en Chile.

El listado continúa con Juan Andrés Morel, Chief Operating Officer de Lundin Mining; Gonzalo Guerrero, vicepresidente del directorio de SQM; Marcelo Bustos, CEO de Sierra Gorda SCM y Andrés Souper, gerente general de Glencore Chile. Entre otros asistentes estarían altos representantes de Teck y BHP.

En el mismo viaje a la ciudad nortina, Mas y González también se reunirán con representantes de la pequeña y mediana minería, como la Asociación Gremial Minera de Antofagasta, presidida por Patricio Céspedes, quien recientemente postuló a la presidencia de la Sonami, pero fue vencido por Jorge Riesco.

Cabe recordar que antes de asumir como biministro, el 26 y 27 de febrero, el empresario e ingeniero agrícola sostuvo reuniones con pequeños y medianos mineros en Copiapó, Vallenar y Coquimbo.