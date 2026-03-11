CleanTech iniciará búsqueda de socio tras adjudicarse contrato por 40 años para su proyecto insignia Laguna Verde
El CEO de la compañía dijo que los próximos pasos serán avanzar en la tramitación ambiental y completar la factibilidad.
CleanTech Lithium calcula que la búsqueda de un socio para el desarrollo de su proyecto de litio Laguna Verde durará entre nueve y doce meses, la cual iniciará una vez que la firma publique el estudio de prefactibilidad de la iniciativa, dijo su CEO, Ignacio Mehech.
Así, a solo horas de que el Ministerio de Minería anunciara que la firma se adjudicó el Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) para la laguna salina por un periodo de 40 años, el ejecutivo indicó a Reuters que dicho estudio será presentado hacia fin de mes.
"Eso es lo que permite realmente a una empresa seriamente revisar el proyecto", señaló, añadiendo que la firma busca un socio que aporte apoyo tanto de capital como de deuda. Entre los socios potenciales podrían incluirse compañías mineras, fabricantes de cátodos, fabricantes de baterías o fabricantes de automóviles, agregó.
Mehech dijo que los próximos pasos tras el CEOL serán avanzar en la tramitación ambiental y completar la factibilidad, junto con la búsqueda de socios. Estos procesos deberían desarrollarse en paralelo y podrían alistar a la compañía para tomar una decisión de inversión en los próximos dos años.
Cabe destacar que el decreto aún requiere la ratificación de la Contraloría General de la República, proceso que el ejecutivo espera sea relativamente sencillo, ya que el Ministerio de Minería ya ha abordado los problemas planteados en revisiones contractuales previas. La compañía ha dicho que espera la ratificación en el segundo trimestre.
Proyecto insignia
En el estudio de Prefactibilidad se perfila que la inversión de US$ 450 estimada para Laguna Verde sea revisada al alza. Para encontrar a un socio financista, la compañía eligió como asesor a Cutfield Freeman & Company Limited (CF&Co) y el CEO reveló en febrero a DF que “ya hemos hablado con más de 20 empresas interesadas de todo el mundo”.
El inicio de operación de Laguna Verde se prevé para 2030 y contempla una producción del orden de 20.000 toneladas anuales.
Tras el anuncio del CEOL por parte del Ministerio, Mehech comentó en un comunicado presentado a los inversionistas de la compañía: "Estoy encantado de compartir esta noticia con nuestros accionistas y otras partes interesadas, ya que este es posiblemente el momento más significativo para nuestro Proyecto emblemático, Laguna Verde. El acuerdo del CEOL demuestra la sólida alineación entre Laguna Verde y de la estrategia de Chile para expandir la producción de litio de manera responsable y sustentable, enfatizando la confianza del Gobierno en nuestro enfoque para el desarrollo de proyectos".
"Este es un momento histórico para la Compañía; somos una de las pocas empresas que han recibido un CEOL. Quisiera agradecer personalmente al equipo y a todos los involucrados en este esfuerzo, así como a nuestros accionistas, por su apoyo durante lo que resultó ser un proceso prolongado. Ahora podemos avanzar a la siguiente fase para liberar todo el potencial de Laguna Verde", cerró.
