CleanTech Lithium: “Queremos ser el próximo proyecto en operación en Chile después de Albemarle y SQM”

Todas las mañanas, lo primero que hace Ignacio Mehech, CEO de CleanTech Lithium, es revisar el precio del litio. Eso, y que el Ministerio de Minería le informe que la compañía fue admitida para hacerse del contrato especial de operación (CEOL) en el salar de Laguna Verde, son sus dos más grandes preocupaciones. En ambos casos, eso sí, se declara “muy optimista”.

Tras un primer intento fallido, la firma con sede en Londres ahora corre sola en el proceso simplificado para la mencionada laguna salina, ubicada a 4.300 metros de altura en la Región de Atacama. Tras comprar en US$ 14 millones las pertenencias de sus excompetidores -Minergy Chile, de la familia Araya-, CleanTech cuenta con el 97,63% de las pertenencias en el área, muy por sobre el 80% requerido por la autoridad.

“Cuando me sumé a esta empresa hace casi un año, lo hice convencido de la oportunidad que teníamos de hacer historia en Chile. Queremos ser el próximo proyecto en operación después de Albemarle y SQM. Obteniendo el CEOL, solo nos falta la Resolución de Calificación Ambiental para poder construirlo y en eso estamos enfocados. Estamos muy confiados en que podemos hacerlo y que de aquí al fin de la década puede haber un tercer productor de litio en el país”, expresa a DF.

El momento, además, acompaña. “El último año, el mercado ha cambiado. Cuando llegué -abril de 2025- el precio estaba en US$ 9.000 la tonelada y hoy está a más de US$ 20.000”, destaca, aunque no le sorprende. “En los fundamentos del mercado nunca nadie puso en duda la demanda y que, efectivamente, va a haber un déficit, por lo que cada nuevo proyecto de litio se hace claramente más valioso”.

- Quizás, ¿el retraso de los planes no fue tan malo?

- Somos el proyecto más avanzado en Chile y, por tanto, las demoras nunca son ideales, pero sí que el contexto ha mejorado y eso también ayuda al optimismo de cara al proyecto. Para levantar capital y conseguir el financiamiento para desarrollar la iniciativa, claramente hoy se ven mucho mejor las condiciones que hace 12 meses.



- ¿Por qué dice que son los más avanzados?

- Somos la única empresa que ha invertido en exploración, en desarrollo de un modelo hidrogeológico y en tecnología. Tenemos una planta piloto en Copiapó y hemos llegado a carbonato de litio con salmuera de Laguna Verde (...) lo único que nos falta es el CEOL.



- A un año del traspié, ¿cómo evalúan el proceso impulsado por el Gobierno?

- En Chile ha habido varios intentos de entregar CEOL a privados y con esta estrategia estamos viendo los primeros. Para mí, el proceso en sí lo veo como bien exitoso, porque va a permitir que haya nuevos proyectos de litio en Chile, que hasta hace poco era impensado. Ahora dependerá de las empresas desarrollarlos.



- Se dice que Chile perdió la ventana de oportunidad, ¿comparte?

- Si fuera fácil, el Estado de Chile lo hubiera hecho mucho antes, hace 30-40 años, pero no era tan fácil y por eso yo lo valoro. En cobre no dirías que porque una mina se atrasó se perdió la oportunidad, los precios suben y bajan, y lo importante es llegar a producir litio en la cantidad y calidad que se necesita.



- ¿Teme que el próximo Gobierno cambie la estrategia?

- El Presidente electo ha sido bien claro en destacar el valor de la continuidad de ciertas políticas de Estado. Eso es parte de lo que hace a Chile creíble y distinto a otros países. Y entendemos que una estrategia exitosa como la Estrategia Nacional del Litio debiera ser apoyada e incluso incrementada por el próximo Gobierno.

Un distrito de litio

Hasta ahora, CleanTech ha desembolsado cerca de US$ 35 millones en Chile, donde el grueso se lo lleva Laguna Verde, pero también figura el proyecto Viento Andino, ubicado a 100 kilómetros; exploraciones en el Salar de Llamara -donde desistieron del CEOL- y pertenencias en el Salar de Atacama, las que llaman Arenas Blancas.

Con todo, la compañía contempla construir una planta a escala industrial en Copiapó, con la que buscará la creación de un “distrito de litio”. “Esa es nuestra estrategia, que Laguna Verde sea el primer recurso, Viento Andino el segundo y explorar y buscar más opciones para generar este distrito, con una planta a escala industrial en Copiapó que centralice el procesamiento de litio”, cuenta Mehech. “Chile es una jurisdicción de litio espectacular, con muy buenos recursos y por eso estamos tan entusiasmados”.

El Estudio de Prefactibilidad de la iniciativa se liberará una vez avanzado el siguiente paso del CEOL y se perfila que la inversión de US$ 450 estimada para Laguna Verde sea revisada al alza. Para encontrar a un socio financista, la compañía eligió a Cutfield Freeman & Company Limited (CF&Co) como asesor y el CEO revela que “ya hemos hablado con más de 20 empresas interesadas de todo el mundo”.

El inicio de operación de Laguna Verde se prevé para 2030 y contempla una producción del orden de 20.000 toneladas anuales.