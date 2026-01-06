Británica CleanTech concentra casi 98% de propiedad minera en Laguna Verde y corre sola para lograr contrato de litio

Tras su fallido primer intento en el proceso simplificado, la compañía adquirió la totalidad de las pertenencias de su único competidor en la zona.

CleanTech Lithium volvió a la carga por el litio del salar Laguna Verde, uno de los seis priorizados por el Gobierno para concretar proyectos privados y donde la firma lleva cuatro años desarrollando su iniciativa emblema a nivel mundial.

Ahora, eso sí, en la carrera para hacerse del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL), corre solo y se perfila como el único favorito en el proceso simplificado para esta laguna salina.

Durante el primer semestre del año pasado, la compañía listada en la Bolsa de Londres no calificó en el procedimiento por no cumplir con uno de los tres requisitos clave: contar con al menos el 80% de las pertenencias mineras del polígono del salar en cuestión. Pero este 2026, la historia es otra.

Según informó a sus inversionistas en noviembre, CleanTech adquirió 30 licencias adicionales en el área, pertenecientes a Minergy Chile SpA, filial del holding empresarial de la familia Araya, los mismos que habían sido su único competidor por el CEOL en 2025, pero que tampoco calificaron por contar solo con el 47% del polígono. En junio, de hecho, el mismo Armando Araya, líder del grupo, contó a DF que “en varias oportunidades nos acercamos a CleanTech para evaluar alguna opción conjunta, pero no recibimos respuesta”.

US$ 450 MILLONES COSTARÍA LAGUNA VERDE

Ahora, con las pertenencias de Minergy y gracias a la modificación del polígono inicial propuesto por el Ministerio de Minería -debido a cambios solicitados por la comunidad en el proceso de consulta indígena-, la firma especializada en litio cuenta con el 97,63% del área. “La compañía no espera solicitudes de terceros para este CEOL”, se lee en un documento oficial.

Debido a los cambios en el polígono, el Gobierno reinició el procedimiento para el CEOL y CleanTech presentó su solicitud este lunes, pero, esta vez, mediante su nueva filial chilena: Atacama Salt Lakes SpA (ASL), la que también formó un consorcio con un socio anónimo que le “permite satisfacer cómodamente los requisitos financieros” exigidos en el proceso, asegura.

“Creemos que somos el único solicitante elegible para el CEOL en Laguna Verde bajo el proceso simplificado del Ministerio. Poseemos más del 80% de las concesiones mineras en el polígono, hemos formado un consorcio con un socio financieramente sólido y aportamos una amplia experiencia en la industria minera y de extracción de litio, tanto en Chile como a nivel mundial”, expresó en un comunicado el CEO de la compañía, el chileno Ignacio Mehech.

El ex country manager de Albemarle destacó que la solicitud se presentó un mes antes de la fecha límite y que CleanTech espera recibir la respuesta del Ejecutivo “en febrero de 2026, o incluso antes”.

“Proyecto líder”

Con una inversión estimada de US$ 450 millones para el desarrollo de Laguna Verde, la firma ya ha desembolsado US$ 30 millones hasta ahora. Y, adelantándose a la obtención del CEOL, CleanTech anunció este martes que eligió a Cutfield Freeman & Company Limited (CF&Co) como su asesor financiero para apoyar la búsqueda de un socio estratégico en la siguiente fase del proyecto y revisar su estructura de financiamiento. El Estudio de Prefactibilidad de la iniciativa está pronto a ser presentado.

Tras la última campaña de exploración, la empresa elevó la estimación de recursos a 1,9 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), con una concentración de 174 mg/L. “Esto posiciona a Laguna Verde como un proyecto líder en extracción directa de litio (DLE) dentro del sector en Chile”, enfatizó el CEO en una presentación a inversionistas.

Cabe recordar que, en abril del año pasado, en entrevista con este medio, Mehech aseguró que “somos la empresa más avanzada en Chile respecto de un proyecto específico en un salar. Estamos en la mejor posición que ha estado una empresa privada para poder entrar en la industria del litio en más de 20 años; la última operación que entró en funcionamiento fue SQM en 1996 y, desde ahí, ninguna empresa, salvo CleanTech, había hecho tantos esfuerzos para desarrollar un proyecto”.