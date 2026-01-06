Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Británica CleanTech concentra casi 98% de propiedad minera en Laguna Verde y corre sola para lograr contrato de litio

Tras su fallido primer intento en el proceso simplificado, la compañía adquirió la totalidad de las pertenencias de su único competidor en la zona.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Miércoles 7 de enero de 2026 a las 04:00 hrs.

Minera Reino Unido Litio Patricia Marchetti
<p>Británica CleanTech concentra casi 98% de propiedad minera en Laguna Verde y corre sola para lograr contrato de litio</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Kast oficializa a Quiroz como ministro de Hacienda ante empresarios y toma nota de sus mayores urgencias
2
Empresas

Del auge al repliegue: cómo el régimen en Venezuela golpeó al imperio Cisneros, exdueño de Chilevisión
3
Empresas

Grupo francés compra chilena Hidronor y se convierte en la empresa líder en residuos peligrosos en el país
4
Empresas

Gigante alemana RWE dejará Chile tras aterrizar en 2019: ya tenía la aprobación ambiental de su primer proyecto
5
Empresas

SEA recomienda aprobar proyecto de Codelco por US$ 2.800 millones que busca extender en 30 años operación de Ministro Hales
6
Empresas

Masisa, la compañía chilena que nunca se fue del país y califica sus activos venezolanos como “reserva de valor”
7
Mercados

Alza de salarios a trabajadores de Bci elevan gastos operacionales del banco
8
Economía y Política

Gobierno ingresa al Congreso el reajuste del sector público: costará más de US$ 1.700 millones este año
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete