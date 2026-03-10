Lundin Mining anuncia aumento del 5% de su participación en mina Caserones y adquiere el 31% de estratégico proyecto de cobre y oro en Chile

Según el CEO de la minera canadiense, la transacción de US$ 215 millones "marca otro paso significativo en el fortalecimiento Lundin y la cartera de cobre de la compañía en el emergente Distrito Vicuña".

La minera canadiense Lundin Mining anunció acuerdos de compra para adquirir una participación adicional del 5% de SCM Minera Lumina Copper Chile, compañía propietaria de la mina de cobre y molibdeno Caserones, ubicada en la Región de Atacama. Así, la firma ligada a la icónica familia Lundin elevará su participación desde el 70% al 75% en la operación a cielo abierto.

Por otro lado, la minera informó la adquisición del 30,9% en el Proyecto Los Helados, activo operado por NGEx Minerals (69,1%) y descrito por la misma empresa como "un gran depósito de cobre y oro", ubicado en la misma región y a aproximadamente 17 kilómetros al sur de Caserones. Se trata de un emplazamiento estratégico, puesto que también se encuentra a solo 10 kilómetros al norte del icónico proyecto binacional que Lundin desarrolla en conjunto con BHP en Argentina: Vicuña.

El precio total de compra atribuible a los contratos de compraventa es de US$215 millones, pagaderos al cierre de la transacción, la cual ya ha sido aprobada por el directorio de la compañía y se espera que se cierre en abril de 2026.

"Asegurar una propiedad adicional del 5% en Caserones y adquirir el 31% del Proyecto Los Helados marca otro paso significativo en el fortalecimiento Lundin Mining y la cartera de cobre de la compañía en el emergente Distrito Vicuña", comentó en un comunicado presentado ante la bolsa de Vancouver el presidente y CEO de Lundin, Jack Lundin.

"Esta inversión incrementa nuestro perfil de producción atribuible a un precio de adquisición atractivo y demuestra nuestro compromiso continuo con un crecimiento disciplinado y escalable en activos de alta calidad. Mediante nuestra estrategia consistente, junto con nuestros socios en la región, continuaremos mejorando el rendimiento operativo para generar mayores retornos financieros, a la vez que impulsamos oportunidades de crecimiento para sustentar la creación de valor a largo plazo", agregó el ejecutivo.

Con las adquisiciones, la producción atribuible de cobre de la compañía aumentará desde 6.500 toneladas a 7.000 toneladas en 2026. En el caso específico de Caserones, se pronostica que la mina chilena produzca entre 130.000 y 140.000 toneladas de cobre en el presente ejercicio.

"Nuestra visión estratégica es convertirnos en uno de los diez principales productores mundiales de cobre. Para lograrlo, implementamos una clara estrategia de crecimiento, que incluye el avance de uno de los proyectos de cobre, oro y plata más grandes del mundo en el Distrito de Vicuña, en la frontera entre Argentina y Chile, donde tenemos una participación del 50%", destacó la compañía.