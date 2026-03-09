Trump asegura que la guerra se resolverá “muy pronto” y anticipa que levantará sanciones al crudo
El mandatario detalló los logros sobre Irán de la operación conjunta de EEUU e Israel. También confirmó que este lunes dialogó con Vladimir Putin.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que planea levantar las sanciones relacionadas con el petróleo, hacer que la Armada de Estados Unidos escolte a los petroleros a través del estrecho de Ormuz y predijo que la guerra con Irán se resolverá “muy pronto”, mientras enfrenta crecientes presiones económicas y políticas tras días de fuertes fluctuaciones en los mercados del petróleo.
En una conferencia de prensa que ofreció desde su resort en Doral, Florida, el mandatario señaló que no cree que el conflicto termine esta semana, pero insistió en que la operación está adelantada respecto al calendario contemplado originalmente, buscando con sus palabras tranquilizar a los inversionistas cada vez más preocupados por los precios de la energía.
Fue en ese marco que se comprometió con el alivio de sanciones que operan sobre el mercado del crudo. Asimismo, prometió bombardeos “a un nivel mucho, mucho más duro” si Irán interrumpe el suministro energético.
“Estamos buscando mantener los precios del petróleo bajos”, dijo Trump, agregando que estos “subieron artificialmente por esta excursión”.
Detalles de la operación
Para respaldar la posibilidad de un escenario de pronto cese de hostilidades, el líder republicano detalló que EEUU había atacado 5 mil objetivos en Irán, país que habría visto reducida su capacidad de misiles en un 10%, mientras que la disminución de sus lanzamientos de drones llegaría a un 83%.
Los objetivos militares de EEUU podrían describirse como “bastante completos”, dijo Trump, a la luz del recuento.
Más temprano este lunes, el mandatario estadounidense afirmó, en diálogo con senadores republicanos, que “junto con nuestros socios israelíes, estamos aplastando al enemigo en una abrumadora demostración de habilidad técnica y fuerza militar”.
En su encuentro con la prensa, Trump reconoció que aún quedan preguntas sin respuesta sobre el liderazgo en Teherán y prometió que “no se detendrá hasta que el enemigo esté total y decisivamente derrotado”. Además, planteó que, aunque EEUU ha hundido más de 50 barcos iraníes, un conflicto prolongado podría llevar a bombardear otros “objetivos importantes”, incluidas instalaciones de producción de electricidad.
“Ya hemos ganado en muchos sentidos, pero no hemos ganado lo suficiente”, dijo. “Avanzamos más decididos que nunca a lograr la victoria final que terminará con este peligro de larga data de una vez por todas”.
Diálogo con Putin
Aunque no ofreció detalles, Trump confirmó que por la mañana había discutido sobre la guerra en Medio Oriente con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una llamada telefónica.
Rusia es justamente uno de los países que ha enfrentado sanciones sobre su industria petrolera como parte de un esfuerzo internacional para privar al país de recursos por su guerra en Ucrania.
