Irán elige un nuevo líder supremo en medio de crecientes tensiones internas mientras intensifica sus ataques nocturnos

Las fuerzas armadas iraníes tienen capacidad para sostener al menos seis meses de guerra de alta intensidad al ritmo actual y comenzarán a usar misiles de largo alcance más avanzados, informó este domingo la agencia estatal IRIB, citando al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.

Irán eligió un nuevo líder supremo y escaló los ataques en el noveno día de la guerra, golpeando una planta desalinizadora de agua en Bahréin, mientras Israel atacó importantes depósitos de combustible en Teherán, amenazando la red eléctrica de la república islámica.

La agencia semioficial de noticias Mehr informó que la Asamblea de Expertos de Irán eligió al próximo líder supremo del país, citando al miembro del consejo Ahmad Alamolhoda, pero sin entregar un nombre.

El sucesor reemplazará al ayatolá Ali Khamenei, quien murió el primer día del conflicto. Mojtaba Khamenei, el segundo hijo mayor del líder fallecido, era considerado uno de los posibles candidatos al cargo.

Ataques en el Golfo

Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita y Bahréin dijeron haber interceptado ataques iraníes durante la noche hasta este domingo. El ataque iraní contra Bahréin se produjo después de que Teherán acusara a EEUU de golpear una de sus plantas desalinizadoras.

Los países del Golfo Pérsico dependen de esta infraestructura civil para la mayor parte de su agua potable, y ataques sostenidos podrían agravar el impacto de una guerra que ya ha sacudido la estabilidad de centros financieros en la región.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que había instruido a las fuerzas armadas no atacar a ningún país que no esté golpeando a la república islámica y pidió disculpas a los países vecinos. Trump afirmó que esas declaraciones equivalían a una rendición, pero Teherán continuó con los ataques.

“Cuando el enemigo nos ataca desde bases en la región, respondemos y seguiremos respondiendo. Ese es nuestro derecho y es una política permanente”, dijo Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en la televisión estatal el sábado. “Los países de la región deben impedir por sí mismos que EEUU utilice su territorio contra Irán o nosotros lo haremos”.

Tensiones internas

Las declaraciones del presidente iraní provocaron enojo interno y alimentaron especulaciones sobre una ruptura entre él y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que coordina el programa de misiles de Irán y sus alianzas con milicias regionales, según Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute.

Este domingo, Pezeshkian dijo que los adversarios de Irán habían sacado “conclusiones ingenuas” de sus comentarios anteriores y añadió que Teherán se ve “obligado” a responder a las agresiones realizadas desde otros países.

Trump dijo el sábado que EEUU considerará atacar zonas y grupos de personas en Irán que anteriormente no habían sido considerados objetivos.