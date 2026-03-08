Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

Irán elige un nuevo líder supremo en medio de crecientes tensiones internas mientras intensifica sus ataques nocturnos

Las fuerzas armadas iraníes tienen capacidad para sostener al menos seis meses de guerra de alta intensidad al ritmo actual y comenzarán a usar misiles de largo alcance más avanzados, informó este domingo la agencia estatal IRIB, citando al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 8 de marzo de 2026 a las 08:40 hrs.

guerra conflictos internacionales Irán Estados Unidos medio oriente petróleo
<p>Irán elige un nuevo líder supremo en medio de crecientes tensiones internas mientras intensifica sus ataques nocturnos</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

La empresa de exejecutivos de Cencosud que compró SMU
2
DF MAS

Zoom a los negocios de los Délano Méndez… mucho más allá de Dominga
3
DF MAS

El proyecto de tierras raras que se incuba en Biobío para satisfacer a EEUU
4
DF MAS

Quiénes son los chilenos que trabajan en China Mobile
5
DF MAS

El multimillonario “pirata” griego que desafía el estrecho de Ormuz
6
Regiones

Gremios productivos del Biobío acusan golpe a la inversión tras declaratoria de humedal Rocuant-Andalién y exigen revisión al nuevo Gobierno
7
DF MAS

El (intenso e inédito) arranque del gobierno de Kast
8
DF MAS

El camino y las lecciones de Cristina Etcheberry, la emprendedora que más capital ha levantado en Chile
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete