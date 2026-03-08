Irán elige un nuevo líder supremo en medio de crecientes tensiones internas mientras intensifica sus ataques nocturnos
Las fuerzas armadas iraníes tienen capacidad para sostener al menos seis meses de guerra de alta intensidad al ritmo actual y comenzarán a usar misiles de largo alcance más avanzados, informó este domingo la agencia estatal IRIB, citando al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.
Noticias destacadas
Irán eligió un nuevo líder supremo y escaló los ataques en el noveno día de la guerra, golpeando una planta desalinizadora de agua en Bahréin, mientras Israel atacó importantes depósitos de combustible en Teherán, amenazando la red eléctrica de la república islámica.
La agencia semioficial de noticias Mehr informó que la Asamblea de Expertos de Irán eligió al próximo líder supremo del país, citando al miembro del consejo Ahmad Alamolhoda, pero sin entregar un nombre.
El sucesor reemplazará al ayatolá Ali Khamenei, quien murió el primer día del conflicto. Mojtaba Khamenei, el segundo hijo mayor del líder fallecido, era considerado uno de los posibles candidatos al cargo.
Ataques en el Golfo
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita y Bahréin dijeron haber interceptado ataques iraníes durante la noche hasta este domingo. El ataque iraní contra Bahréin se produjo después de que Teherán acusara a EEUU de golpear una de sus plantas desalinizadoras.
Los países del Golfo Pérsico dependen de esta infraestructura civil para la mayor parte de su agua potable, y ataques sostenidos podrían agravar el impacto de una guerra que ya ha sacudido la estabilidad de centros financieros en la región.
El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que había instruido a las fuerzas armadas no atacar a ningún país que no esté golpeando a la república islámica y pidió disculpas a los países vecinos. Trump afirmó que esas declaraciones equivalían a una rendición, pero Teherán continuó con los ataques.
“Cuando el enemigo nos ataca desde bases en la región, respondemos y seguiremos respondiendo. Ese es nuestro derecho y es una política permanente”, dijo Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, en la televisión estatal el sábado. “Los países de la región deben impedir por sí mismos que EEUU utilice su territorio contra Irán o nosotros lo haremos”.
Tensiones internas
Las declaraciones del presidente iraní provocaron enojo interno y alimentaron especulaciones sobre una ruptura entre él y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que coordina el programa de misiles de Irán y sus alianzas con milicias regionales, según Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute.
Este domingo, Pezeshkian dijo que los adversarios de Irán habían sacado “conclusiones ingenuas” de sus comentarios anteriores y añadió que Teherán se ve “obligado” a responder a las agresiones realizadas desde otros países.
Las fuerzas armadas iraníes tienen capacidad para sostener al menos seis meses de guerra de alta intensidad al ritmo actual y comenzarán a usar misiles de largo alcance más avanzados y raramente utilizados en los próximos días, informó este domingo la agencia estatal IRIB, citando al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria.
Trump dijo el sábado que EEUU considerará atacar zonas y grupos de personas en Irán que anteriormente no habían sido considerados objetivos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ingevec cierra histórico 2025 con retorno de capital sobre 20% y backlog equivalente a 27 meses de ventas promedio
Niveles de ROE consistentemente sobre 20% son considerados altamente atractivos para la inversión. De hecho, la acción de Ingevec triplicó su precio en 2025 y tuvo uno de los mejores desempeños de la bolsa chilena.
La OCDE alerta por "inflación de calificaciones” e inequidades por distintas modalidades de contratos en el sector público en Chile
El organismo multilateral realizó propuestas centradas en el desarrollo de una arquitectura común de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la movilidad y la mejora de la gestión del desempeño.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete