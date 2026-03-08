Mujeres en China administran casi US$ 1 billón en fondos y cerca de 1.100 gestoras participan en la industria local
En términos de desempeño, 129 fondos donde participan gestoras obtuvieron retornos superiores a 50%, mientras que 20 fondos más que duplicaron su valor, indicó el informe de Cailian.
Mientras el mundo conmemora un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo, los balances sobre la lucha por una sociedad más igualitaria llegan desde diversos rincones, incluyendo el creciente mercado financiero de China.
Según reportes de la agencia local Cailian publicados hoy, las gestoras de fondos en China supervisaban un total de 6,8 billones (millones de millones) de yuanes (US$ 984 mil millones) en activos al 6 de marzo.
La industria de fondos públicos empleaba 1.100 gestoras, lo que todavía representa un porcentaje menor cercano a 27% del total de administradores de fondos, señaló Cailian, citando datos de Wind Information. Pero si se incluyen los fondos bajo cogestión, los activos administrados por mujeres alcanzaron 18,95 billones de yuanes, cerca de 51% del total de fondos administrados.
En términos de desempeño, 3.721 fondos en los que participan mujeres en la gestión —equivalentes a 83% de todas esas carteras— registraron retornos positivos durante el último año. Entre ellos, 129 fondos obtuvieron retornos superiores a 50%, mientras que 20 fondos más que duplicaron su valor, indicó el informe.
Ingevec cierra histórico 2025 con retorno de capital sobre 20% y backlog equivalente a 27 meses de ventas promedio
Niveles de ROE consistentemente sobre 20% son considerados altamente atractivos para la inversión. De hecho, la acción de Ingevec triplicó su precio en 2025 y tuvo uno de los mejores desempeños de la bolsa chilena.
La OCDE alerta por "inflación de calificaciones" e inequidades por distintas modalidades de contratos en el sector público en Chile
El organismo multilateral realizó propuestas centradas en el desarrollo de una arquitectura común de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la movilidad y la mejora de la gestión del desempeño.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
