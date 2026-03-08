Mujeres en China administran casi US$ 1 billón en fondos y cerca de 1.100 gestoras participan en la industria local

En términos de desempeño, 129 fondos donde participan gestoras obtuvieron retornos superiores a 50%, mientras que 20 fondos más que duplicaron su valor, indicó el informe de Cailian.

Mientras el mundo conmemora un nuevo aniversario del Día Internacional de la Mujer, este domingo 8 de marzo, los balances sobre la lucha por una sociedad más igualitaria llegan desde diversos rincones, incluyendo el creciente mercado financiero de China.

Según reportes de la agencia local Cailian publicados hoy, las gestoras de fondos en China supervisaban un total de 6,8 billones (millones de millones) de yuanes (US$ 984 mil millones) en activos al 6 de marzo.

La industria de fondos públicos empleaba 1.100 gestoras, lo que todavía representa un porcentaje menor cercano a 27% del total de administradores de fondos, señaló Cailian, citando datos de Wind Information. Pero si se incluyen los fondos bajo cogestión, los activos administrados por mujeres alcanzaron 18,95 billones de yuanes, cerca de 51% del total de fondos administrados.

En términos de desempeño, 3.721 fondos en los que participan mujeres en la gestión —equivalentes a 83% de todas esas carteras— registraron retornos positivos durante el último año. Entre ellos, 129 fondos obtuvieron retornos superiores a 50%, mientras que 20 fondos más que duplicaron su valor, indicó el informe.