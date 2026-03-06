Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

La economía estadounidense perdió 92 mil empleos en febrero en una fuerte caída

La cifra está muy por debajo de las expectativas mientras persisten las dudas sobre la fortaleza del mercado laboral

Por: Financial Times

Publicado: Viernes 6 de marzo de 2026 a las 13:04 hrs.

empleo Estados Unidos
<p>La economía estadounidense perdió 92 mil empleos en febrero en una fuerte caída</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

“Espero ser invitado cuando se inaugure”: director de Fundación Defendamos la Ciudad da por segura la apertura del nuevo proyecto en exhotel Punta Piqueros
2
Empresas

Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo: “Es una vergüenza estar cerca de los US$ 35.000 per cápita y tener esta cantidad de gente sin vivienda”
3
Regiones

Empresario de Limache deja fortuna a Bomberos, pero herederos llevan más de tres años sin poder cobrar legado
4
Economía y Política

IPC de febrero sorprende sin variación y la inflación en 12 meses se modera a su menor nivel desde mediados de 2020
5
Economía y Política

"No son buenas noticias": informe del CFA se toma la agenda en el equipo de Kast a una semana del cambio de mando
6
Internacional

China ordena a refinerías detener exportaciones de diésel y gasolina para priorizar el mercado interno por conflicto en Medio Oriente
7
Empresas

Exministra del Medio Ambiente sería la carta de las AFP para completar en el directorio de Falabella
8
Economía y Política

El sector público cierra el 2025 con una nueva caída en la cantidad de trabajadores
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete