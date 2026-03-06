Qatar advierte que la guerra obligará al Golfo a detener las exportaciones de energía en cuestión de semanas: Podría "hundir las economías mundiales"

La planta de Ras Laffan de QatarEnergy, que suministra aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de GNL, fue atacada por drones iraníes. (Foto: Reuters)

El productor de gas afirma que tomará de "semanas a meses" restablecer los suministros tras el ataque con drones iraníes.

El ministro de energía de Qatar advirtió que la guerra en Oriente Medio podría "hundir las economías mundiales", pronosticando que todos los exportadores de energía del Golfo suspenderían la producción en cuestión de semanas y llevaría al precio del petróleo a US$ 150 por barril.

Saad al-Kaabi declaró al Financial Times que, incluso si la guerra terminara de inmediato, Qatar tardaría "semanas o meses" en normalizar el ciclo de suministro tras el ataque con drones iraníes a su mayor planta de gas natural licuado (GNL).

Qatar, el segundo mayor productor mundial de GNL, se vio obligado a declarar fuerza mayor esta semana tras el ataque en su planta de Ras Laffan.

Si bien Qatar solo exporta una pequeña proporción de su gas a Europa, el ministro de energía afirmó que el continente sufriría significativamente, ya que los compradores asiáticos superarían las ofertas de los europeos por el gas disponible en el mercado, y otros países del Golfo se verían incapaces de cumplir con sus obligaciones contractuales. “Esperamos que todos los que no han declarado fuerza mayor lo hagan en los próximos días si esto continúa. Todos los exportadores de la región del Golfo tendrán que declarar fuerza mayor”, dijo Kaabi. “Si no lo hacen, en algún momento tendrán que pagar la responsabilidad legal, y es su decisión”.

Los comentarios de Kaabi reflejan la creciente preocupación en el Golfo por las repercusiones económicas de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha causado estragos en la región rica en petróleo.

"Esto hundirá las economías del mundo", declaró. "Si esta guerra continúa durante unas semanas, el crecimiento del PIB mundial se verá afectado. El precio de la energía para todos subirá. Habrá escasez de algunos productos y se producirá una reacción en cadena de fábricas que no podrán abastecer".

Añadió que, si bien no se han producido daños en las operaciones offshore de Qatar, las consecuencias en tierra firme aún se están analizando. "Aún desconocemos la magnitud de los daños, ya que aún se están evaluando. Aún no está claro cuánto tiempo tardará la reparación", añadió.

El proyecto de desarrollo de US$ 30.000 millones de Qatar para aumentar la capacidad de producción en su vasto yacimiento de gas North Field de 77 millones a 126 millones de toneladas anuales para 2027 también se retrasaría, añadió. La primera producción debía comenzar en el tercer trimestre de este año. "Sin duda, retrasará todos nuestros planes de expansión", declaró Kaabi. "Si volvemos en una semana, quizás el efecto sea mínimo; si es en uno o dos meses, es diferente".

Petróleo por las nubes si no se abre Ormuz

Pronosticó que los precios del crudo podrían dispararse a US$ 150 por barril en dos o tres semanas si los petroleros y otros buques mercantes no pueden atravesar el Estrecho de Ormuz, una ruta comercial marítima clave por la que transita una quinta parte del petróleo y el gas del mundo. Predijo que los precios del gas subirían a US$ 40 por millón de unidades térmicas británicas (117 euros por MWh), casi cuatro veces el nivel que tenían antes del inicio de la guerra.

Agregó que el impacto de la interrupción del comercio marítimo a través del estrecho resonaría mucho más allá de los mercados energéticos y afectaría a múltiples industrias, ya que la región produce gran parte de los productos petroquímicos y fertilizantes del mundo.

El tráfico por la vía marítima se ha ralentizado hasta detenerse desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su ataque contra Irán el sábado. Al menos 10 barcos han sido alcanzados, las primas de seguros se han disparado y los armadores no han estado dispuestos a arriesgar sus buques y tripulaciones.

El presidente estadounidense Donald Trump y funcionarios israelíes han advertido que la guerra podría durar semanas en su intento por destruir el régimen islámico. Trump declaró esta semana que la Armada estadounidense escoltará a los buques a través del estrecho y ofreció un seguro adicional a las compañías navieras.

Sin embargo, Kaabi afirmó que seguiría siendo peligroso para los buques atravesar el estrecho, que tiene solo 38 kilómetros de ancho en su punto más angosto y bordea la costa iraní, mientras la guerra continúe.

"Por la forma en que estamos viendo los ataques, al introducir barcos en el estrecho... es demasiado peligroso. Está demasiado cerca de la costa para que los barcos entren. Será difícil convencerlos de que lo hagan", declaró. "La mayoría de los armadores se verán convertidos en un objetivo más importante porque (Irán) está atacando a los buques militares".